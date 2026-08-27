El detalle de los millones que Tini Stoessel perdió por culpa de su papá

Tini Stoessel mandó a realizar una auditoría sobre sus ganancias y su patrimonio actual, generado desde Violetta hasta Futttura. La cantante es una de las figuras más exitosas y convocantes de la Argentina. Canciones, discos, reproducciones en las plataformas, shows, tours, publicidades, merchandising y mucho más son parte de los números impresionantes que se manejan en torno a la artista.

En la disputa por su patrimonio y ganancias, Tini ha recaudado unos 70 millones de dólares, 43 millones de dólares fueron generados por el Futttura tour. Cifras impactantes en relación a los resultados por los tickets y merchandising recaudados por las ventas en cada recital. Impacta saber que unos 300 mil dólares es lo que habría percibido Tini de Futttura.

Además, se supo que la cantante tendría un límite mensual de sus tarjetas de 5000 dólares. Justamente, afirman que en una de sus compras de carteras se dio cuenta de que la limitación de la tarjeta no le habría permitido realizarla, generando dudas el manejo de su dinero.

Ante las sospechas contra su padre, trascendió la conclusión sobre la situación de Alejandro Stoessel: “No figura, no existe”. Entre otros números, también aparecen los relacionados con su música en diferentes plataformas, donde allí los artistas tienen grandes ganancias también. Tini genera 14.600 millones de reproducciones entre Spotify y YouTube: En Spotify, solamente, 8900 millones de reproducciones. En YouTube, unos 6.600 millones de reproducciones.

YouTube paga en promedio entre $1.000 y $5.000 dólares por 1 millón de visitas en videos largos, aunque esta cifra puede variar mucho. Los espectadores de países como Estados Unidos o España generan más ingresos que los de Latinoamérica. En Argentina o Chile, el pago por cada mil visitas suele ser más bajo. Por su parte, Spotify paga entre 3.000 y 5.000 dólares (unos 0,003 a 0,005 USD por reproducción) por cada millón de reproducciones.