El detrás de escena del festejo de Messi con el periodista Joaquín Bruno

En el cierre de la victoria argentina frente a Austria en Dallas, un momento fuera de lo común captó la atención de los espectadores en el Mundial 2026. Lionel Messi, tras anotar el segundo tanto del 2-0 definitivo que aseguró el pase a 16avos de final, se dirigió hacia un rincón del campo para compartir un gesto espontáneo con el periodista Joaquín Bruno. El cronista de TyC Sports, quien se encontraba cubriendo el encuentro solo detrás del arco mientras su compañero Gastón Edul se trasladaba a la zona mixta, relató que ante la agónica jugada del minuto 95 "Lo grité como un desaforado, como un hincha más".

La situación escaló rápidamente cuando el capitán nacional notó la efusiva reacción del trabajador de prensa. Bruno describió la secuencia al señalar que "Lo vi venir a Leo. Yo seguía gritando y él empezó a mirarme. Se acercó y me vino a chocar las palmas". Tras el breve contacto físico con el máximo goleador histórico de la competencia, quien alcanzó los 18 gritos en mundiales, el periodista manifestó sus sensaciones inmediatas. "No, estoy temblando", fue su primera reacción ante el suceso que se viralizó en pocos minutos.

La repercusión en las redes sociales fue masiva y los mensajes de colegas como Sofía Martínez y Morena Beltrán no tardaron en llegar al teléfono del protagonista. Sobre el impacto emocional de la jugada, Bruno profundizó que "Vino Leo a festejar el segundo acá, me vio gritándolo y se tiró y le toqué la mano, le dije: ‘Leo, no lo puedo creer’". El profesional, con trayectoria previa cubriendo a Racing Club y participando en el programa Presión Alta, calificó el episodio como un hito personal. "Estoy medio ido, pero no lo puedo creer. Es uno de los mejores días de mi vida periodística", afirmó conmovido.

Con este triunfo, Argentina sumó seis puntos en el Grupo J y se prepara para el último compromiso de la fase inicial el sábado 27 de junio. Mientras tanto, el cronista intentaba procesar la magnitud del encuentro con el 10. "Sigo temblando, estoy medio ido", reiteró en sus testimonios posteriores, agregando que "Me llevo este momento y una imagen para toda la vida". Finalmente, el periodista concluyó que la experiencia vivida en el AT&T Stadium "es algo difícil de explicar para un futbolero argentino, para un fanático de Messi".