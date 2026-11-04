El detrás de las ausencias de De Paul y Lo Celso en la lista de la Selección

Lionel Scaloni oficializó la nómina de la Selección Argentina para los amistosos de noviembre ante Uruguay y Costa Rica sin Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso. El entrenador de 48 años decidió prescindir del volante del Inter Miami y del mediocampista del Betis para priorizar el recambio generacional del plantel. Ambos futbolistas corren de atrás en la consideración actual del cuerpo técnico de cara al futuro.

La intención del DT es otorgar más minutos a promesas más jóvenes en la zona central de la cancha. Debido a esta decisión futbolística, ganan terreno nombres como Ezequiel Fernández, Máximo Perrone y Valentín Barco. Cabe destacar que De Paul y Lo Celso tampoco habían sido convocados en la ventana internacional previa, cuando solo acudieron al encuentro ante Benín por tratarse del último partido de Lionel Messi.

A pesar de sus ausencias en esta doble fecha FIFA, ninguno de los dos referentes está descartado definitivamente. De Paul registra 95 partidos jugados desde su estreno en el año 2018 y tanto él como Lo Celso formaron parte de la primera citación del técnico de Pujato. Su eventual regreso dependerá del rendimiento que exhiban en sus equipos y de la evaluación final del cuerpo técnico.

La lista también confirma la primera citación sin Lionel Messi tras su despedida oficial en el estadio Monumental el pasado 6 de octubre. Además se suman bajas obligadas por problemas físicos como las de Lautaro Martínez, Cristián Romero y Nicolás González. El delantero del Inter recupera su forma tras una distensión muscular en el muslo izquierdo que lo marginó de los últimos 5 partidos del conjunto italiano.

Por su parte, el defensor del Atlético de Madrid sufrió una distensión en el aductor el pasado 17 de octubre ante Espanyol, mientras que el jugador de Juventus padece una lesión en el sóleo de la pierna derecha. Por último, Leandro Paredes debe cumplir 5 fechas de sanción y Nahuel Molina 2 jornadas por los incidentes posteriores a la final de la Copa del Mundo ante España.