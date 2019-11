El día después de una inédita elección, Montevideo amaneció como si nada hubiera pasado

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Tras una noche de paridad inesperada que postergó el festejo del nacionalista Luis Lacalle Pou, virtual ganador del balotaje presidencial, hasta el próximo viernes, las calles de Montevideo amanecieron hoy con un aire casi distante que pareció dejar atrás la incertidumbre y el suspenso del final de la jornada dominical.



El día después a una extensa y sorprendente jornada electoral el centro de Montevideo amaneció sin el colorido de la última semana, las banderas de los partidos casi desaparecieron de los autos y los balcones.



Mientras en las calles la ciudad retomaba su habitual y apacible ritmo de los días hábiles, decenas de cronistas y camarógrafos de medios locales y extranjeros realizaban notas a los transeúntes buscando explicaciones al inédito y reñido balotaje.



“Ganó y no se lo reconocen”, título hoy el diario conservador El Observador.



“Lacalle Pou se impuso por una diferencia más ajustada de lo previsto por las encuestas -28.666 votos- pero como la cifra de sufragios observados es superior, el frenteamplista Daniel Martínez rehusó admitir la derrota. El oficialismo deberá obtener el 91% de esos votos que todavía no fueron contados para revertir el resultado, algo que se considera sumamente improbable. La transición deberá esperar”, agregó el diario conservador en la bajada del titular ilustrado con una foto de Lacalle Pou con un gesto de resignación y sus brazos abiertos.



El tradicional diario realizó una doble portada y dedicó su contratapa al candidato oficialista. “Remó pero no le alcanzó”, tituló con una foto del frenteamplista de espalda con los puños apretados de cara a la multitud y las banderas rojas, azules y blancas del FA.



“Martínez recogió una votación inesperada que lo dejó definiendo voto a voto con Luis Lacalle Pou: ante lo ajustado del resultado asumió la postura arriesgada -a través de una arenga encendida a su militancia- de esperar para conocer el resultado”, prosiguió El Observador en su volanta de la contratapa.



“Nadie esperaba lo que pasó anoche. Fue surrealista. Se sabía que el FA iba a perder pero no así, por tan poco”, dijo a Télam Alexis, dueño del kiosco de diario “Los grises del ajedrez" en la esquina de 18 de julio y Convención.



Y prosiguió: “No sé por qué seguimos otorgando tanta entidad a las encuestadoras. En todo caso, el Gobierno de Lacalle Pou aún no esta confirmado pero ya está condicionado porque no tendrá el apoyo que confiaban obtener”.



“Eso sí, hoy vendo más diarios y semanarios que cuando nuestra selección de fútbol realiza una hazaña o gana un partido en un Mundial”, agregó entre risas, pero sin ocultar la alegría por el incremento de las ventas en “un momento económico sumamente difícil”.



Entretanto, el diario El País tituló con un escueto: “Lacalle Pou anuncia la victoria, Martínez no reconoce la derrota”.



“Noche de incertidumbre, la Corte Electoral deberá escrutar los votos observados (28.666) y los anulados (53.619). La proclamación oficial será el viernes”, añadió El País.



“La remontada del FA fue histórica, pero creo que nos dormimos un poco en los laureles. Nos sentimos derrotados semanas antes por la contundencia de las encuestas. No creo que eso nos haya revelado e impulsado para lograr la heroica, al contrario, nos tiró abajo. Quizás la historia hubiera sido otra si nos movilizábamos aún más”, reconoció a Télam Patricia, de 44 años, con un termo bajo el brazo y su mate y un ejemplar del diario La República en las manos.



La República tituló con una frase de Martínez: “Intentaron enterrarnos pero lo que no sabían es que éramos semilla”.



El periódico izquierdista dedicó un articulo al candidato del FA, a quien califica como “el triunfador” por estimar que se encuentra “cabeza a cabeza contra un candidato que necesito del apoyo de cuatro partidos más”.



En tanto que el ascendente periódico La Diaria, que solo se compra por suscripción o puede leerse por internet, se dedicó a analizar con frialdad las cifras y en su editorial destacó la elección de Martínez “a pesar de no contar con aliados partidarios” haciendo hincapié en las inocultables diferencias del candidato con los pesos pesados e históricos del FA.