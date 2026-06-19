El día en el que Leandro Paredes estuvo a punto de ser jugador de River

La historia de Leandro Paredes guarda un capitulo sobre sus inicios en el futbol. Myriam Benitez, madre del jugador, revelo detalles de una propuesta que podria haber cambiado el destino del volante. Segun comento sobre aquel periodo de la infancia, “Él tenía 9 años y su papá, del que yo ya estaba separada, nos habló de esa posibilidad”. La informacion se difundio el 19 de junio de 2026 a las 08:29 am.

La situacion avanzo hasta instancias de contacto directo con la entidad de Nuñez. Myriam explico que “El papá lo llevó a un entrenamiento a River y después nos juntamos con gente muy referente de River”. El acercamiento incluyo dialogos formales con figuras de aquel club. La madre añadio que “Ese día tuvimos una cena con ellos y cuando volvimos a casa, Leandro fue al cuarto de la hermana”.

Vanesa Paredes, hermana del mediocampista, fue testigo de la angustia que sentia el niño en ese momento. Al verlo acostado y tras insistir en preguntarle que le pasaba, el pequeño manifesto su deseo real. Vanesa relato que el niño explico su postura “Hasta que se largó a llorar y me dijo que no se quería ir a River, que quería quedarse en Boca”. Tras escuchar el pedido, ella misma comunico la decision final a los mayores al afirmar que “Leandro no va a ningún lado, Leandro se queda en Boca”.

El futbolista tambien compartio su vision del hecho, aunque con algunas diferencias. Segun su recuerdo, tenia cinco años cuando esto ocurrio y todavia no jugaba en el equipo xeneize, destacando que la oportunidad de sumarse al club de sus amores se presento seis meses mas tarde. Actualmente, el jugador atraviesa un presente destacado mientras Leandro Paredes podría volver a sumar minutos en la Selección Argentina ante Austria.