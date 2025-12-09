El día que Cavani desobedeció, Rojo intervino y Martínez paró todo

El actual entrenador de Huracán, Diego Martínez, abrió una ventana desconocida de su paso por Boca al relatar un momento de tensión crucial ocurrido en una de sus primeras sesiones de entrenamiento en La Ribera. Durante una charla impartida para un curso de la Escuela ATFA Alvear, Martínez detalló un episodio que puso a prueba su autoridad con dos de los referentes del plantel: Edinson Cavani y Marcos Rojo.

El detonante fue un ejercicio reducido y altamente estructurado, diseñado para reforzar la presión alta, las transiciones rápidas y la correcta ocupación de espacios. Las reglas eran estrictas y aplicables a todos, sin excepción de jerarquía. Sin embargo, el delantero uruguayo Edinson Cavani empezó a mostrar fastidio y a incumplir las normas del juego.

Ante esta situación, Martínez se enfrentó a un dilema fundamental en la dirección técnica: si hacerse el desentendido o mantener la coherencia. La decisión del estratega fue clara: cobrar las faltas a Cavani como a cualquier otro jugador. El técnico explicó su postura: “Edi no las cumplía. ¿Y qué hacés vos como entrenador? Se las cobrás. Porque si te hacés el boludo con él, un pibe te dice: ‘¿Por qué a mí sí y a él no?’”.

A medida que la tensión crecía, el ejercicio se volvió insostenible, forzando a Martínez a parar la práctica y enviando al delantero a trabajar apartado, lo que generó un silencio total en el plantel.

Fue en ese instante que apareció la figura de Marcos Rojo para interceder en la situación y buscar recomponer el trabajo. “Marcos, que entrena como juega, empezó a decir: ‘No, no, vamos a terminarlo, Diego. Dejémonos de hinchar’”, recordó Martínez. El trabajo se retomó y el grupo mostró una respuesta ejemplar. “No voló una mosca. Lo hicieron perfecto. Edi cumplió todas las reglas, hizo goles… salió espectacular”.

El gesto más significativo que, según el DT, “marca su grandeza”, llegó al día siguiente, durante la sesión de video. Cavani pidió la palabra frente a todo el plantel y ofreció disculpas públicas: “Se paró y dijo: ‘Diego, ¿puedo decir algo?’ Y pidió perdón”.

Para Martínez, quien en su ciclo en Boca registró 21 victorias en 45 partidos, este suceso dejó una enseñanza imborrable sobre la dirección de futbolistas de élite: los jugadores de experiencia prueban la coherencia del líder. Al reflexionar sobre el manejo de figuras, el técnico concluyó que “La gestión de egos es tan importante como la táctica”.