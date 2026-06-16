Hay fechas que quedan grabadas para siempre en la historia del fútbol argentino. El 16 de junio de 2006 es una de ellas. Hace exactamente 20 años, un joven Lionel Messi de apenas 18 años debutaba en una Copa del Mundo con la camiseta de la Selección Argentina. Lo hizo con una actuación inolvidable: dio una asistencia, convirtió un gol y recibió la bendición pública de Diego Maradona.

La coincidencia es perfecta. Dos décadas después de aquel estreno en Alemania 2006, el capitán argentino vuelve a prepararse para un debut mundialista, esta vez en Estados Unidos 2026 y posiblemente en la última Copa del Mundo de su extraordinaria carrera.

Aquella tarde en el Veltins-Arena de Gelsenkirchen, el equipo dirigido por José Pekerman goleó 6-0 a Serbia y Montenegro por la segunda fecha del Grupo C. Messi había permanecido en el banco en el estreno ante Costa de Marfil, pero tuvo su oportunidad cuando ingresó a los 29 minutos del segundo tiempo en reemplazo de Maxi Rodríguez.

La Selección contaba con figuras consagradas como Roberto Ayala, Javier Mascherano, Juan Román Riquelme, Pablo Aimar, Javier Saviola, Carlos Tevez y Hernán Crespo. Sin embargo, todas las miradas comenzaron a dirigirse hacia ese joven rosarino que ya despertaba admiración dentro y fuera del vestuario.

En la tribuna estaba Diego Maradona. El Diez observó el ingreso de quien muchos consideraban su heredero y no pudo ocultar su emoción. Apenas tres minutos después de entrar, Messi comenzó a demostrar por qué era diferente. Tras una gran combinación con Riquelme, asistió a Hernán Crespo para el cuarto gol argentino.

Pero todavía faltaba más. A los 42 minutos del complemento recibió dentro del área y definió con un potente derechazo para sellar el 6-0. Era su primer gol en una Copa del Mundo. El inicio de una historia que hoy acumula 13 tantos mundialistas y una infinidad de récords.

“Antes del partido Diego se me acercó y me deseó suerte”, recordó Messi tiempo después. Maradona, por su parte, quedó maravillado con aquella aparición. “Messi es un fenómeno, tiene una marcha más que el resto”, dijo entonces.

Veinte años más tarde, aquel adolescente de pelo largo y camiseta número 19 se transformó en campeón del mundo, capitán, leyenda y referente de varias generaciones. Además, en este Mundial 2026 se convertirá en el primer futbolista de la historia en disputar seis Copas del Mundo.

Hoy, el mismo día en que comenzó su aventura mundialista, Messi vuelve a iniciar un nuevo capítulo. Ya no es la promesa que sorprendía al mundo. Es el campeón que busca seguir haciendo historia.