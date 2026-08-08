Tras la muerte de Jorge Messi a los 68 años, volvió a tomar relevancia una emotiva entrevista que Lionel Messi brindó en 2007, cuando tenía apenas 20 años. Durante aquella aparición televisiva, el futbolista fue sorprendido con un mensaje grabado de su padre y no pudo ocultar la emoción.

El episodio ocurrió en el programa rosarino “Fútbol y Algo Más”. Por entonces, Lionel ya brillaba con la camiseta del Barcelona y comenzaba a posicionarse entre las principales figuras del fútbol mundial.

Durante la entrevista, la producción le mostró un mensaje que Jorge había grabado especialmente para su hijo. Allí recordó los obstáculos que habían atravesado juntos desde que Lionel dejó Rosario para instalarse en España.

“Vos sabés muy bien que hemos pasado muchos momentos buenos y no tan buenos”, comenzó diciendo Jorge, quien destacó que las dificultades que habían atravesado como familia les habían permitido fortalecerse.

Sin embargo, una de las frases más emotivas llegó cuando dejó de lado las cualidades futbolísticas de Lionel para hablar de su personalidad: “Por encima de ser un buen jugador de fútbol sos una excelente persona”.

Messi escuchó atentamente las palabras de su padre y se mostró visiblemente movilizado. Durante la misma entrevista, el conductor contó que el futbolista había definido a Jorge como “mi mejor amigo”, algo que Lionel confirmó.

Los difíciles años que atravesaron juntos

El propio Messi aprovechó aquella entrevista para recordar algunos de los momentos más complicados que vivieron cuando dejaron Argentina para apostar por su carrera en Barcelona.

“Mi viejo siempre estuvo al lado mío”, aseguró Lionel, quien contó que ambos atravesaron momentos de tristeza durante aquellos primeros años en España.

El futbolista recordó que en algunas ocasiones se encerraba a llorar solo en su habitación, mientras que su padre hacía lo mismo sin que él pudiera verlo. Pese a las dificultades, ambos intentaban mostrarse fuertes frente al otro.

Jorge también recordó en su mensaje el sacrificio que implicó permanecer lejos de Argentina y atravesar durante un largo período la separación de la familia.

El padre del capitán argentino destacó especialmente el esfuerzo, la voluntad y la personalidad que Lionel mostró para superar las adversidades y concretar el sueño que había comenzado cuando era apenas un niño en Rosario.

Antes de finalizar el mensaje, Jorge dejó unas últimas palabras cargadas de afecto para su hijo: “Que te queremos, que te amamos, y ojalá nunca cambies”.

La entrevista ocurrió muchos años antes de que Lionel conquistara prácticamente todos los títulos posibles y alcanzara la gloria con la Selección Argentina. Tras el fallecimiento de Jorge este sábado en Rosario, aquel intercambio volvió a cobrar especial significado como testimonio del estrecho vínculo que mantuvieron durante toda la carrera del futbolista.