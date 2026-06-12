El entrenamiento abierto de la Selección Argentina dejó una escena de preocupación que rápidamente se transformó en alivio: Emiliano “Dibu” Martínez sintió molestias en su mano derecha, pero aseguró que está bien y no corre riesgo su presencia en el debut mundialista.

El arquero comenzó la práctica utilizando guantes en ambas manos, en una señal positiva tras la fractura en el dedo anular derecho que arrastra desde la previa de la final de la Europa League. Incluso, durante los primeros minutos se lo vio atrapando pelotas con normalidad.

Sin embargo, esa tranquilidad inicial se vio interrumpida cuando, pocos minutos después, el marplatense evidenció incomodidad y signos de dolor, lo que encendió las alarmas en el cuerpo técnico y entre los presentes.

Ante esta situación, Martínez se quitó los guantes y dejó momentáneamente el trabajo específico de arqueros para sumarse al fútbol tenis junto a sus compañeros, mientras los otros guardametas continuaron con la rutina habitual.

Un detalle que no pasó desapercibido fue el vendaje especial en el guante derecho, que protege el dedo lesionado y evidencia que aún transita la etapa final de recuperación.

Más tarde, el arquero se retiró antes que el resto para continuar con trabajos en el gimnasio y, al ser consultado por la prensa, llevó tranquilidad con un gesto claro: levantó el pulgar y afirmó que se encuentra bien.

A cuatro días del debut de la Selección ante Argelia en el Mundial 2026, todo indica que el Dibu será titular y que la molestia no compromete su participación en el estreno del vigente campeón del mundo.

Así, lo que comenzó como un susto en la práctica terminó en calma, con el arquero reafirmando su presencia en uno de los partidos más esperados del torneo.