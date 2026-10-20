El difícil momento de una famosa: “Pensé en sacarme los dos pechos”

Amalia Granata causó preocupación al revelar el angustiante momento que le tocó atravesar luego de someterse a una mamografía de rutina que arrojó un resultado inesperado y la obligó a someterse a estudios complementarios. La exvedette dio detalles de la situación en el programa DDM tras haber mostrado un pecho en una sesión legislativa para explicar las faltas a su trabajo.

Durante la entrevista, la legisladora mencionada por Robbie Williams explicó que el problema comenzó con su control anual cuando el médico la llamó para informarle que debían hacerle una punción mamaria por la presencia de micro calcificaciones. Sobre las ausencias a su puesto laboral a poco de ser vista en un hotel, aclaró que la punción no fue el mismo día de la sesión sino que le dieron 48 horas de reposo. Agregó que el estudio fue uno o dos días antes y que la cabeza no está para sentarse a debatir, remarcando que no quiere ponerse en víctima pero es todo un proceso.

Al referirse al temor que le produjo el diagnóstico inicial, Amalia Granata admitió su reacción extremista al sentarse a hablar con el profesional. “Yo me hago la mamografía anual, por suerte, y me dijeron que salió mal. Tuve que volver y hacerme una ampliada”, contó. Ante la incertidumbre, le planteó al especialista una decisión drástica: “Yo soy un poco extremista y cuando me senté a hablar con el médico le dije que si la punción me salía mal yo me quería sacar los dos pechos porque no quiero estar pensando a futuro”.

Frente a esta postura, el médico la tranquilizó al remarcar la importancia de la prevención periódica. Le indicó que para ella la estética es algo secundario y que al hacerse los estudios todos los años, cualquier anomalía se detecta a tiempo sin necesidad de extirpar las mamas. Además, la diputada, recordada por un exabrupto en el escándalo de Facundo Moyano, temía que la punción fuera dolorosa, pero destacó que fue una situación muy amena y con contención del personal.

Finalmente, la funcionaria confirmó que los resultados del procedimiento fueron favorables debido a que las calcificaciones detectadas resultaron ser benignas. De este modo logró llevar tranquilidad tras despejar la incertidumbre iniciada en la mamografía y aprovechó la difusión de su caso para concientizar a las mujeres sobre la importancia central de realizarse controles médicos anuales.