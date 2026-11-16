El Departamento de Hidráulica abrió las compuertas del dique Ignacio de la Roza y comenzó una descarga permanente de agua hacia el río San Juan, con un caudal de diez metros cúbicos por segundo. La medida comenzó este lunes 16 de noviembre y, ante el incremento del agua en el cauce, las autoridades solicitaron a la población extremar las precauciones.

La disposición fue comunicada por la Coordinación Provincial de Respuesta ante Emergencia (COPRE), que difundió una serie de recomendaciones para prevenir accidentes. El pedido está dirigido a toda la comunidad, especialmente a quienes concurren a las zonas cercanas al río.

Cuánta agua descargarán al río San Juan

La maniobra consiste en la apertura de las compuertas del dique Ignacio de la Roza para liberar un caudal constante de diez metros cúbicos por segundo. Según lo informado por las autoridades, la erogación será permanente a partir de este lunes.

La descarga implica un cambio en las condiciones del cauce, por lo que se solicitó respetar las medidas preventivas difundidas por los organismos provinciales. El objetivo es evitar situaciones de riesgo durante el desarrollo de esta maniobra hídrica.

Las recomendaciones para evitar accidentes

Desde la COPRE pidieron no ingresar ni permanecer sobre el cauce del río San Juan, además de evitar la realización de actividades deportivas y recreativas en sus márgenes. También recordaron que continúa vigente la prohibición de bañarse en el río.

Por último, las autoridades solicitaron respetar las indicaciones oficiales y extremar las precauciones. Además, remarcaron que la prevención es responsabilidad de todos.