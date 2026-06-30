El director Carl Rinsch irá 30 meses a la cárcel por estafa millonaria a Netflix

El director Carl Rinsch enfrentará una pena de 30 meses de cárcel por defraudar a la plataforma Netflix con una suma cercana a los 11 millones de dólares. El dinero estaba destinado a la producción de White Horse, una serie de ciencia ficción también llamada Conquest que nunca se terminó. El juez federal Jed Rakoff dictó la sentencia en Manhattan, fijando una cifra menor a los 60 meses que pedía la fiscalía y muy lejos de los 90 años que representaba el máximo legal.

Durante el proceso se probó que el cineasta desvió los fondos hacia inversiones de riesgo en criptomonedas y compras de artículos de lujo, incluyendo cinco Rolls-Royce,,. Ante el tribunal, el propio acusado admitió su responsabilidad al declarar "Cometí un error" y señalar que la situación lo obligó a mirar aspectos de su personalidad que no entendía.

Su abogado defensor, Daniel McGuinness, afirmó que el director "afronta ahora sus problemas de salud mental" y explicó que durante el rodaje se encontraba "bajo el cuidado de un médico" que "no estaba haciendo lo que debía hacer".

La defensa presentó cartas de allegados para demostrar un deterioro psicológico iniciado en el año 2019. Su hermano, Daniel Rinsch, escribió que los correos electrónicos del cineasta se habían vuelto "extraños e inquietantes".

Entre los testimonios figuró el de Keanu Reeves, quien recordó haber participado "en un intento de conseguir apoyo para Carl mediante una intervención y atención profesional de salud mental, que Carl rechazó". El actor añadió que la salud del cineasta se vio comprometida por un "uso indebido de medicación" que amplificó actos de "autosabotaje" y "grandiosidad".

Otros conocidos mencionaron comportamientos fuera de lo común, como cuando el director de 47 Ronin aseguraba en redes sociales poder "comunicarse con fuerzas divinas". Su antiguo asistente, Jesse Warfield, sostuvo que lo que observaba no era estrés sino "una ruptura con la realidad".

La fiscalía argumentó que el hombre mostró desprecio por la ley al pedir más financiamiento a pesar de tener recursos y utilizó beneficios de sus inversiones para demandar a Netflix por más de 14 millones de dólares adicionales.

Aunque el magistrado no detectó psicosis durante el juicio, describió al director como "alguien con un estado mental maníaco más allá de la simple codicia". Al definir el castigo, Rakoff sostuvo que "La condena debe ser suficiente, pero no más de lo necesario". El fallo incluye la restitución de 11 millones de dólares, tres años de libertad vigilada, tratamiento ambulatorio obligatorio y la prohibición de consumir narcóticos. Rinsch deberá presentarse en la prisión el primero de septiembre.