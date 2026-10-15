La pasión por el hockey sobre patines llevó a Claudio Cardozo, dirigente del club Murialdo de Mendoza, hasta Paraguay para acompañar a los seleccionados argentinos en los World Skate Games. Viajó en traffic y lleva más de una semana alentando a los equipos, desde el Sub 19 y la selección femenina, Las Águilas, hasta el plantel masculino.

En diálogo con DIARIO HUARPE, en el marco de la cobertura de Grupo Huarpe, Cardozo contó que la posibilidad de vivir un Mundial en Sudamérica motivó la organización del viaje.

“Cuando nos enteramos de que era acá en Sudamérica, Paraguay, lo planeamos en el viaje, siempre aguantando, haciendo el aguante a las selecciones y a los jugadores. Muy contento de disfrutar esto, que es una experiencia única”, expresó.

Su vínculo con el deporte comenzó como jugador de hockey en Palmira y se fortaleció con el paso del tiempo, cuando sus hijos también se acercaron a las pistas. Hoy, además de acompañar a su club, busca aprender de las experiencias internacionales para trasladar nuevas ideas a su institución y a la asociación.

“La idea es aprender muchas cosas para llevarlas a nuestro club y a nuestra asociación para crecer y estar a la altura de los demás clubes, de los demás países”, explicó.

Un semillero busca sumar más niñas al hockey

Durante la entrevista, Cardozo también presentó el torneo Semillero de Águilas, una propuesta de hockey sobre patines femenino infantil que se realizará los días 5, 6 y 7 de diciembre, con las categorías 2019 y 2017.

El objetivo es ampliar la participación de las niñas en el deporte y generar un espacio de competencia, encuentro y formación, tomando como referencia a Las Águilas, campeonas del mundo.

“Estamos armando un campeonato que se llama Semillero de Águilas, con la idea de poder hacer una buena comunidad de más chicas, las nenas, que ya sepan que nuestras Águilas son nuestras campeonas del mundo”, contó.

El dirigente remarcó que la propuesta no apunta únicamente a los resultados deportivos, sino también a que las participantes disfruten la experiencia y construyan vínculos con otras jugadoras.

“La idea es fomentar el deporte de muchas más chicas con competencia, no solamente por triunfo, sino también para que se disfrute adentro y afuera de la cancha y se vayan conociendo todas nuestras futuras Águilas”, sostuvo.

Invitación abierta a clubes de San Juan

La organización prevé que la inscripción sea gratuita. Además, para los equipos que lleguen desde otras provincias, se buscará ofrecer hospedaje sin costo, con el propósito de facilitar la participación de la mayor cantidad posible de clubes.

“Estamos invitando a todos los clubes que quieran participar, que se comuniquen conmigo o con nosotros para poder participar de este campeonato”, señaló Cardozo.

La convocatoria también está dirigida a los equipos de San Juan, que podrán sumarse a una iniciativa pensada para acompañar el crecimiento del hockey femenino desde las categorías formativas.

Una pasión que se vive dentro y fuera de la cancha

Mientras sigue acompañando a la Selección argentina en Paraguay, Cardozo aseguró que cada partido se vive con una intensidad especial, incluso desde la tribuna.

“Increíble, la verdad que después de cada partido es como si lo jugara. Se sufre mucho, se hacen muchas cábalas, se llega horario, se alienta”, describió.

También destacó el trabajo de los medios de comunicación para difundir la disciplina y acercarla a más personas. Para él, acompañar a los seleccionados y promover nuevas competencias forman parte de una misma pasión: hacer crecer el hockey sobre patines y abrirle camino a las próximas generaciones.