Cristiano Ronaldo tuvo su revancha en el Mundial 2026. Después de un estreno discreto en el empate 1-1 entre Portugal y República Democrática del Congo, el delantero portugués se despachó con un doblete frente a Uzbekistán y firmó una jornada histórica en la segunda fecha del Grupo K.

Los dos goles no solo le permitieron dejar atrás la falta de eficacia del debut, sino que además lo llevaron a establecer tres nuevos récords en la máxima cita del fútbol mundial.

El primero de ellos lo convirtió en el único futbolista de la historia en marcar goles en seis ediciones diferentes de la Copa del Mundo. Cristiano ya compartía con Lionel Messi el récord de haber disputado seis Mundiales, pero ahora quedó en soledad en una marca que ningún otro jugador había conseguido.

La segunda marca llegó gracias a sus diez goles con la camiseta de Portugal en Mundiales. Con esa cifra, superó a Eusebio, quien había anotado nueve, y se transformó en el máximo goleador portugués en la historia de la competencia.

El tercer récord tuvo relación con su edad. Con 41 años y 138 días, Cristiano se convirtió en el jugador más longevo en marcar un doblete en un Mundial. La marca anterior estaba en poder de Lionel Messi, quien había anotado dos goles ante Austria con 38 años y 363 días.

Más allá de los récords, la actuación también lo acercó a otro objetivo personal. Con los dos tantos convertidos ante Uzbekistán, Cristiano alcanzó los 974 goles oficiales en su carrera profesional y quedó a 26 de la barrera de los mil.

Mientras Portugal celebra una victoria clave en la fase de grupos, el capitán luso sigue ampliando un legado que ya ocupa un lugar destacado en la historia de los Mundiales y del fútbol internacional.