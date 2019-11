El dólar bajó a $63,05 y en la semana cayó 30 centavos sostenido por compras de bancos oficiales

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El dólar para la venta al público bajó 16 centavos y cerró hoy a $63,05 promedio en otra rueda de bajo volumen, en tanto en la semana cayó 30 centavos sostenido por las compras de bancos oficiales.



En el sector mayorista la moneda norteamericana cedió 10 centavos y finalizó a $59,50, mientras que en el balance semanal perdió 25 centavos.



El dólar contado con liquidación (CCL) cuya operatoria cierra en coincidencia con el mercado bursátil, se vende a $78,80, mientras que el dólar MEP cotiza a $73,29, lo que representó una suba de 0,9% y 0,5%, respectivamente.



En cuanto a las leliq, el BCRA convalidó una baja de 80 puntos básicos respecto del cierre de ayer al finalizar a 63,209% y en la semana retrocedió 382 puntos básicos.



El total adjudicado fue de $156.493 millones sobre vencimientos por $198.039 millones y a partir de esta operatoria se generó una expansión de liquidez de $41.546 millones.



Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, explicó que las compras oficiales volvieron a protagonizar el desarrollo de la jornada fijando un nuevo piso a la cotización del tipo de cambio en el segmento mayorista.



"Los precios del dólar mayorista volvieron a retroceder por segunda semana consecutiva y retornaron al nivel del 28 de octubre pasado", detalló.



Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios, explicó que debido al feriado en Estados Unidos el próximo lunes por ser el Día del Veterano "los exportadores tanto cerealeros como de otros rubros liquidaron hoy sus partidas, ante un mercado de cambios en caída desde que comenzó el mes".



"El negocio era aprovechar la oportunidad de obtener otros rendimientos más positivos en pesos por las altas tasas que aún se siguen pagando en distintos activos en nuestra moneda doméstica”, señaló.



El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 499 millones, mientras que no se registraron operaciones en el sector de futuros MAE.



En el mercado de futuros Rofex se operaron US$ 293 millones.



Los plazos más cortos concentraron menos del 50% de los negocios. Los meses de noviembre y diciembre se operaron a $61,64 y $67,15 respectivamente.