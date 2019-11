El dólar cerró a $62,91 sostenido por compras oficiales

El dólar para la venta al público cerró este lunes a $ 62,91 promedio, con una suba marginal de un centavo y sostenido por compras oficiales. En tanto, en el segmento mayorista cedió seis centavos y finalizó en $59,71. El dólar contado con liquidación (CCL), cuya operatoria cierra más tarde en coincidencia con el mercado bursátil, se vende a $74,09, mientras que el dólar MEP cotiza a $71,01, con pérdidas de 1,0% y 0,8% respectivamente.

Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, explicó que las restricciones cambiarias "mantienen un escenario favorable para que el BCRA recupere algo de las reservas utilizadas en los meses anteriores para parar la suba y frenar la presión sobre el tipo de cambio". Y resaltó que solo las compras oficiales "pudieron fijar límite a la caída del dólar mayorista".

En la misma línea, Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios, señaló que el dólar mayorista volvió a bajar contra el peso ofrecido por exportadores en general y en el balance del día “el BCRA compró el excedente entre el ingreso y la demanda, que sigue restringida para el pago de importaciones, desde que comenzó noviembre”. Además resaltó que el BCRA habría comprado “cerca de US$ 100 millones” para sus reservas.

En el mercado de futuros Rofex, se operaron US$ 220 millones. Los plazos más cortos concentraron casi 50% de los negocios. Noviembre y diciembre se operaron a $59,90 y $64,40, con una tasa de 29,04% y 79,64% respectivamente. El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 341 millones y no se registraron operaciones en el segmento de futuros MAE. En cuanto a las Leliq, el BCRA convalidó hoy que la tasa de política monetaria finalizara sin modificaciones respecto del cierre del viernes al cerrar a 63,003%. El total adjudicado fue de $122.411 millones sobre vencimientos por $156.091 millones y a partir de esta operatoria se generó una expansión de liquidez de $33.680 millones.

Fuente: Télam.