El dolor de Cande Tinelli y su familia por la muerte de un ser querido

Cande Tinelli atraviesa un momento de intensa angustia a causa del fallecimiento de Linda, una de sus mascotas. El animal venía de enfrentar una dura batalla contra diversos tumores e incluso había superado una intervención quirúrgica compleja antes de su deceso, motivo por el cual la figura pública decidió rendirle un homenaje a través de una emotiva carta de despedida.

En el mensaje vertido en sus redes, expresó: "Nunca imaginé en mi vida tener que vivir esto. Escribo y lloro. Nos dijimos adiós Linda, pero en el plano físico, y por un ratito. Ahora estás dentro mío. Mi vida entera sos y serás vos. Nadie me amo tanto como lo hiciste vos. Incondicional. No podías sufrir más. Lo diste todo. Mi Highlander, la más guerrera".

El lazo entre ambas demandó afrontar un proceso de aceptación ante la inminencia del desenlace. La creadora de contenido intentaba evitar el padecimiento de su fiel compañera y sobre esa etapa previa relató: “Este finde entendimos todo las dos. Y yo te dije que iba a estar bien y te entregaste, así que confía en mí que así va a ser. A cuidar más que nunca a tu nieto Jesús, un pedacito tuyo que tanto amo y cuidaré como lo hice con vos”.

Hacia el cierre de la dedicatoria, manifestó el compromiso de mantener presente su memoria al sostener: “Viajá tranquila. Acá todo va a estar bien, porque vos ya estás en paz y no estás sufriendo más. Te voy a buscar por todos lados. Voy a estar atenta a tus señales. Aún siento tu olor y la suavidad de tu pelito. Gracias por darme tanto, hasta tu último suspiro y latido en mi pecho, en paz y rodeada de amor, como te lo merecías. No caigo, y las palabras quedan muy cortas para todo lo que siente mi corazón. Nos vemos pronto mi vieji hermosa”.