El dolor de la Bomba Tucumana por el estado crítico de salud de su mamá

Gladys Jiménez atraviesa un momento desgarrador por la salud de su madre Adela, quien padece Alzheimer avanzado y se encuentra con internación domiciliaria en Tucumán tras sufrir una neumonía bilateral. A pesar de sus compromisos laborales en Buenos Aires, la cantante tropical se mantiene al frente del cuidado de su familiar a la distancia.

La cantante expresó que la situación la desborda por completo debido a los constantes temores sobre el desenlace final. "Mi mamita está más o menos, porque está con neumonía bilateral. Estoy enloquecida por ese tema. La gente la conoce y la adora porque a veces subo algunas cositas muy simpáticas en las redes sociales con ella. A pesar de su enfermedad, que es el Alzheimer, por ahí tiene momentos en que está bien y sabe que soy su hija. Eso es de a ratitos porque a veces ella piensa que soy su mamá", comentó.

La artista explicó la logística de asistencia que requiere una atención médica constante para sostener la internación en el hogar. Son siete hermanos en total, pero ella debe autorizar los trámites y gestionar los insumos necesarios para las enfermeras que la asisten las veinticuatro horas. En este esquema de asistencia resulta fundamental el rol de Estelita, una persona de extrema confianza que se encarga del cuidado diario en la provincia tucumana.

El impacto emocional del deterioro físico resulta devastador para la intérprete, quien observa con dolor la pérdida de autonomía de la mujer que la crió. "Uno piensa que los padres son todopoderosos y ver la caída es muy fuerte. Aparte, el Alzheimer es una enfermedad que despersonaliza mucho a las personas. Dejan de ser lo que eran y eso es lo más triste. Mi mamá era el toro de la casa, la leona, el león, ¡todo!", afirmó.

En cuanto a la posibilidad de una pérdida definitiva, la referente tropical reconoció no tener herramientas para afrontar el momento. "No, no, no. Estos días justamente estuve pensando mucho en eso, porque está muy enfermita y es la segunda vez que se me enferma con neumonía. Ella tiene un cuadro de postración y no camina hace muchos años ya. Imaginate el cuidado y el amor que tenemos para que todavía mi madre esté viva", argumentó.

La situación se suma a los duelos recientes que la cantante todavía intenta sanar en su fuero íntimo. El impacto de haber perdido a su hermana Olga por COVID en el año 2021 y a su pareja en el año 2025 genera un peso incalculable en su vida cotidiana. Cada comunicación recibida desde Tucumán provoca una alerta inmediata en su salud afectiva mientras intenta mantener sus shows habituales.