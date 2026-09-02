El dolor de la mamá de Tini Stoessel: "Sólo recibo agresiones y difamaciones"

El impacto del escándalo mediático sobre el entorno íntimo de la cantante derivó en un desahogo público por parte de su entorno directo. Mariana Muzlera rompió el ostracismo habitual en el que se mantenía y decidió comunicarse mediante mensajes con Moria Casán para agradecer el respaldo brindado desde su ciclo televisivo. La madre de la artista manifestó el difícil trance emocional que atraviesa junto a su esposo, Alejandro Stoessel, frente a la repercusión de la controversia.

Durante la interacción privada, Muzlera le expresó a la conductora: "Solo quiero agradecerte por las palabras que me regalaste en un momento en el que sólo recibo difamaciones y agresiones". El malestar de la familia cobró fuerza luego de diversas especulaciones sobre la dinámica interna entre los padres y la intérprete, situación que generó un intenso debate en los programas de espectáculos.

Frente a este escenario, Casán opinó en su emisión que tanto Muzlera como Alejandro Stoessel habrían incurrido en un celo excesivo durante el desarrollo profesional de su hija. La figura televisiva señaló que las complicaciones actuales surgieron a raíz de esa supervisión constante en la carrera artística de la joven.

Lejos de confrontar con esa postura, la madre de la cantante defendió la conducta del matrimonio y la integridad de su compañero. "Amamos a nuestros hijos y no haríamos nada por lastimarlos. Yo pongo las manos en el fuego por ale. Ale es el tipo más honesto que conocí", sostuvo Muzlera en el intercambio epistolar. En el mismo diálogo, la mujer insistió sobre el alivio que significó la cobertura periodística de la diva: "Entre tanta mentira y basura, tus palabras son un bálsamo".

Por su parte, Casán detalló al aire la naturaleza de la conversación sostenida con los progenitores de la artista, describiendo el estado anímico en el que se encuentran. "Están con una necesidad de hacer su catarsis emocional. Se sienten muy basureados y difamados. Están superados por todo lo que se dice, no lo acreditan. Están pasados de rosca", reveló la conductora respecto al testimonio recibido.

La empatía entre las partes se afianzó a partir de una emisión previa del programa donde se abordó la complejidad de los lazos filiales. Según detalló la propia presentadora, la madre de la joven sintió un profundo impacto emotivo al observar una entrevista realizada a Gustavo Sofovich, espacio donde se analizaron las tensiones habituales entre padres e hijos dentro del ambiente artístico.

El descargo ocurre en un contexto de altísima exposición mediática donde panelistas como Yanina Latorre opinaron de forma tajante sobre el distanciamiento entre la cantante y sus progenitores, asegurando que "Va a ser difícil una vuelta atrás". Pese a la dureza del escenario, la ex vedette vislumbró un cierre favorable para el grupo familiar: "Hoy la pasan mal porque pasaron de ser los mejores padres del mundo a ser los villanos, pero yo creo que en algún momento van a aclarar todo".