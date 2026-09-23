El dolor de la novia de Uriel Ríos tras el asesinato: "Sigo esperando que aparezcas"

El violento episodio en el departamento de Rawson conmocionó a los vecinos tras el fallecimiento de Uriel Rios, el menor de 17 años atacado durante las primeras horas de la jornada. En medio de la consternación, la pareja del joven recurrió a plataformas digitales para compartir un desgarrador texto donde rememoró el lazo afectivo que mantenían.

“Todavía estoy esperando que me contestes los mensajes, sigo esperando que aparezcas a molestarme con tus chistes otra vez”, comenzó manifestando la joven en la publicación dedicada a Uriel Rios. Durante el escrito, repasó vivencias compartidas y expuso la amargura que afronta el entorno cercano al afirmar: “Sabes lo que daría por verte bailar y cantar una vez más? Te juro que ya no me molesta si querés escuchar esas canciones que a mí no me gustaban, pero no te vayas todavía gordo”.

La muchacha hizo hincapié en la contención diaria que le brindaba el chico y en su vocación para asistir a sus allegados. “Pienso en lo mucho que me cuidaste siempre, estando juntos o no y como siempre escuchabas los problemas de los demás”, redactó en la dedicatoria. A su vez, remarcó el valor del tiempo transcurrido a su lado al agregar: “Gracias por permitirme pasar tiempo con vos, los mejores meses de mi vida fueron a tu lado”, destacando también que “Gracias porque sin darte cuenta más de una vez me salvaste”.

Para concluir el mensaje, caracterizó al joven de 17 años por su calidez y compañerismo. “Te hiciste querer tanto, Uri, que se nos me hace imposible a todos dejarte ir tan fácil”, señaló sobre la dificultad de afrontar el duelo, cerrando con un reclamo formal en plataformas digitales mediante la etiqueta que exige justicia por el hecho en Pocito.

Investigación judicial por el ataque

La agresión con arma blanca ocurrió en las inmediaciones de la zona Quinta Don Pedro, sobre calle Alfonso XIII y calle 14, lugar donde se llevaba a cabo una fiesta por el Día del Estudiante. Al finalizar la reunión privada, comenzó una gresca entre varios menores de edad.

El ataque dejó un saldo de dos heridos de gravedad. Uriel Rios, de 17 años, falleció a causa de las lesiones recibidas, mientras que el otro afectado evolucionó de forma favorable y se encuentra fuera de peligro.

Respecto al desarrollo de la causa, un adolescente de 16 años imputado por el hecho se puso a disposición de las autoridades judiciales y permanece albergado en un centro de contención de la provincia. La representación legal quedó a cargo de la abogada Filomena Noriega, mientras que las diligencias continúan bajo la órbita del Segundo Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia para deslindar responsabilidades sobre lo ocurrido en Rawson.