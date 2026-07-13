El fútbol sudafricano atraviesa días de profundo dolor tras el fallecimiento de Jayden Adams, joven mediocampista del Mamelodi Sundowns y la selección nacional.

El impacto de la noticia repercutió no solo en los clubes y organismos deportivos, sino de forma especialmente profunda en el entorno familiar y personal del jugador. Ha sido la carta pública de su pareja, Aqueelah Chloe Adendorf, el documento más conmovedor de estas horas, al poner palabras al dolor que deja la ausencia del deportista.

El mensaje difundido por Aqueelah en redes sociales se convirtió en el testimonio más íntimo del duelo. “No hay palabras para describir el dolor que siento. Descansa en paz, mi amor. Gracias por cada recuerdo, cada risa, cada abrazo y cada momento que compartimos. No solo fuiste el amor de mi vida, sino también mi mayor apoyo y mi mejor amigo. Una parte de mi corazón se fue contigo, y llevaré tu amor conmigo para siempre. Hasta que nos volvamos a encontrar, te extrañaré cada día. Descansa tranquilo, mi ángel. Te amo por siempre”, compartió al recordar a Adams.

La carta de Aqueelah Adendorf a Jayden Adams concentró el dolor de su familia y el impacto en el fútbol del país (Reuters).

La carta de Aqueelah, con quien el futbolista compartía una hija llamada Allaïa-Jayda, fue mucho más que una declaración de amor: en sus palabras, la joven subrayó la gratitud por cada momento vivido junto a Jayden Adams y profundizó en el lazo que los unía, de manera que aclaró el vacío permanente que deja la partida del deportista y cerró su mensaje con una promesa de amor eterno y la esperanza de un reencuentro futuro.

La joven madre también se refirió a la hija que tuvo junto a Adams, mencionando el difícil momento que atraviesa tanto ella como la pequeña. En un segundo mensaje publicado tras la carta principal, agradeció el apoyo recibido: “Muchas gracias a todos por sus amables condolencias y mensajes de apoyo. Realmente significan mucho para mí y Allaïa durante este momento difícil. Agradezco cada mensaje, incluso si aún no he respondido. Les contestaré a todos tan pronto como pueda. Gracias por su comprensión y amabilidad”.

La familia y los representantes del futbolista confirmaron el fallecimiento el 11 de julio, según fuentes de medios deportivos locales. La noticia encontró eco inmediato en el fútbol sudafricano, donde Adams era una figura en ascenso tras sus recientes actuaciones en la Copa Mundial de la FIFA, celebrada en el continente americano.

En paralelo, las autoridades de Ciudad del Cabo abrieron una investigación judicial después de que el cuerpo de Adams fuera hallado en una propiedad de Military Road, Schotschekloof. El portavoz policial, capitán FC van Wyk, precisó que “se están investigando las circunstancias que rodean el incidente”, y que el hallazgo ocurrió a las 11.06 de la mañana. Hasta el momento, no se ha confirmado la causa de la muerte.

El ministro de Deportes, Gayton McKenzie, pidió respeto y cautela tanto a los medios como al público: “Deseo hacer un llamamiento a los medios de comunicación y al público para que actúen con moderación y compasión y se abstengan de especular, mientras se le da a su familia y al Mamelodi Sundowns el espacio y la privacidad que necesitan en este momento tan difícil”.

La noticia del fallecimiento de Adams generó numerosos mensajes de pesar en distintas instituciones deportivas. La South African Football Players Union (SAFPU), principal sindicato de jugadores del país, destacó la huella del futbolista: “La muerte nos ha arrebatado cruelmente a uno de los nuestros. Le ha robado a nuestra nación a un futbolista extraordinario, pero nunca podrá borrar el legado que deja Jayden Adams. Siempre recordaremos su humildad, su extraordinario talento y el orgullo con el que representó a Sudáfrica. Descansa en paz eterna, Jayden. Nunca te olvidaremos”.

El Mamelodi Sundowns, club donde militaba Adams, emitió un comunicado en sintonía con el dolor generalizado: “Mamelodi Sundowns está devastado por el trágico fallecimiento de Jayden Adams. Es con profundo pesar que Mamelodi Sundowns puede confirmar el fallecimiento del talentoso mediocampista de Bafana Bafana, Jayden Adams. El Presidente y la Familia Motsepe, la Junta Directiva, el equipo técnico, los jugadores, la gerencia, el personal, los aficionados del Mamelodi Sundowns FC y toda la nación amarilla expresan sus más sentidas condolencias a la familia y amigos mientras lloramos la pérdida de Jayden. Oramos para que el todopoderoso Dios consuele y fortalezca a la familia Adams, a sus amigos y a todos los que lo conocieron. Sundowns solicita respetuosamente que se respete la privacidad de la familia mientras lloran esta profunda pérdida”.

Ambos partidos de cuartos de final en el Mundial honraron al futbolista con un minuto de silencio (REUTERS/Dylan Martínez).

Adams, nacido en Stellenbosch, había iniciado su carrera profesional en el club local antes de sumarse a las filas del Mamelodi Sundowns. Su rendimiento lo llevó a ser convocado por la selección nacional, donde tuvo participación destacada en la actual Copa Mundial. En el torneo, fue titular durante la derrota frente a México, jugó un tiempo en el empate ante República Checa e ingresó al final en la victoria sobre Corea del Sur.

La proyección de Adams en el último año había sido notable, consolidándose en un club considerado entre los más exitosos del país. El hecho de que su muerte se produjera apenas dos semanas después del fallecimiento de su abuela, Marianna Adams, agregó un matiz de tragedia personal a la noticia.

La conmoción por la partida del joven futbolista trascendió fronteras. El Hard Rock Stadium de Miami honró su memoria con un minuto de silencio previo al partido de cuartos de final entre Inglaterra y Noruega. Los jugadores de ambos equipos se reunieron en círculo central, en un gesto de respeto y recuerdo, luego se repitió en el protocolo del cruce entre Argentina y Suiza.