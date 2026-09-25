Mariela Barrera es una de las damnificadas por el incendio registrado en el asentamiento San Cayetano de Alto de Sierra, donde las llamas consumieron por completo su vivienda y sus pertenencias. En diálogo con DIARIO HUARPE, contó que el fuego avanzó rápidamente y que no tuvo tiempo para rescatar nada.

Las pérdidas fueron totales para la familia Barrera. FOTO: SERGIO LEIVA / DIARIO HUARPE.

“Vino muy rápido, las llamas consumieron todo. No nos dio tiempo a nada”, relató la mujer, quien explicó que el fuego llegó desde el sector oeste y que las llamas y las chispas también prendieron fuego en un descampado.

La pérdida para Mariela fue total y ahora enfrenta el desafío de volver a empezar. “Totales, totales, totales”, respondió cuando fue consultada por las pérdidas que dejó el incendio.

Electrodomésticos sufrieron las llamas en el asentamiento de Alto de Sierra. FOTO: SERGIO LEIVA / DIARIO HUARPE.

La familia perdió todo

La damnificada necesita ayuda para recuperar la estructura de su casa. FOTO: SERGIO LEIVA / DIARIO HUARPE.

Mariela explicó que sus hijos tuvieron que quedar en las casas de familiares después del incendio. “Tengo unos niños en mi hermana y otro con mi hija mayor y bueno, me he venido para acá”, contó.

La mujer tiene seis hijos, de 23, 15, 13, 11, 9 y 3 años, y todos perdieron sus pertenencias durante el incendio. Ropa, calzado, electrodomésticos. "Todo, todo", expuso.

Los chicos estaban presentes cuando comenzó el incendio, aunque Mariela explicó que no resultaron afectados físicamente por las llamas.

“Soy sola con los niños”

La vivienda de Mariela quedó destruida. FOTO: SERGIO LEIVA / DIARIO HUARPE.

La situación de Mariela se vuelve todavía más difícil porque está sola a cargo de sus hijos y actualmente no tiene un trabajo estable. “No, soy sola con los niños”, explicó durante la entrevista.

La mujer señaló que actualmente vive de trabajos temporales y changas. “Sí, claro, sí, por horas así”, explicó al describir la forma en que consigue ingresos para sostener a su familia.

Ahora, su principal expectativa está puesta en recibir ayuda para poder reconstruir su hogar. “Yo espero que me ayuden para levantar y, bueno, a seguir adelante”, expresó.

Diez años viviendo en la zona

Mariela contó que lleva una década viviendo en Alto de Sierra y recordó que no es la primera vez que se producen incendios en el sector. “Yo llevo 10 años viviendo acá y ha habido varios incendios que no sabemos si han sido provocados o naturales”, relató.

La mujer también recordó que anteriormente otros vecinos sufrieron pérdidas similares a las que ahora atraviesa su familia. “Algunos vecinos míos, sí, se les incendió la casa. También perdieron todo y, bueno, esta vez me tocó a mí y a otros más”, sostuvo.

Mientras continúan los relevamientos y la asistencia a las familias damnificadas por los incendios en distintos sectores de San Juan, Mariela espera poder reconstruir su hogar y recuperar algo de lo que perdió. En Villa San Cayetano, por ejemplo, fueron contabilizadas 11 familias afectadas y siete sufrieron pérdidas totales, mientras continúan las tareas de asistencia y evaluación para la reconstrucción.

Cómo ayudar a Mariela

Quienes puedan colaborar con Mariela y su familia pueden comunicarse al 2645897536.