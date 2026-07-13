Nico Occhiato atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. El conductor anunció este lunes, entre lágrimas, el fallecimiento de su abuela Conce, una mujer que se ganó el cariño del público por sus apariciones junto a él y que se convirtió en una figura reconocida por los seguidores del programa Nadie Dice Nada.

La noticia fue comunicada por el propio Occhiato durante la emisión de su ciclo en Luzu. Según explicó, la muerte de su abuela ocurrió hace algunas semanas, pero decidió mantenerlo en la intimidad para poder atravesar el momento junto a sus seres queridos.

“Nunca me imaginé contar esto. Esto no pasó hace poco, pasó hace un par de semanas. Decidí guardarlo para mí y la privacidad de mi familia porque sinceramente necesitaba atravesarlo”, expresó el conductor antes de quebrarse al hablar de Conce.

La abuela de Occhiato se hizo conocida durante su participación en el Bailando, certamen que el conductor ganó junto a su pareja. Desde entonces, comenzó a tener una fuerte presencia en la vida pública de su nieto y fue acompañándolo en distintos momentos, incluso con apariciones en Luzu.

Durante el anuncio, Nico explicó que muchas personas le pedían que mostrara más a su abuela en redes sociales, pero que en ese momento la familia estaba enfocada en cuidarla debido a su estado de salud. “Mucha gente me decía ‘mostrala’ o ‘¿por qué no hacés videos con tu abuela?’. Siempre lo tomaba desde el amor, pero ella por ahí no estaba bien, la estábamos cuidando y acompañando”, contó.

Occhiato también relató que continuar con su trabajo durante esas semanas fue un desafío personal. Aseguró que los programas le costaban, pero que decidió mantenerse al frente del ciclo acompañado por su equipo. “Trataba de ser lo más profesional posible. Dejaba todo en los programas, y tuve un equipo que me acompañó de una forma muy hermosa”, explicó.

El conductor destacó el lugar que ocupó Conce durante toda su vida y recordó que fue una de las personas que más influyó en su formación. "Yo prácticamente me crié con ella. Fue la persona que más me enseñó, con la palabra y con los actos”, señaló entre lágrimas.

Además, contó que su abuela padecía Parkinson desde hacía varios años y que junto a su familia buscaron acompañarla para mantenerla activa y motivada durante el avance de la enfermedad. “El Parkinson es una enfermedad degenerativa. Los médicos siempre nos decían que tratemos de mantenerla con la cabeza ocupada, con ganas de hacer cosas”, explicó.

Finalmente, Occhiato aseguró que necesitaba atravesar el duelo en la privacidad de su familia antes de compartir la noticia públicamente. “Sabíamos que iba a pasar, pero es durísimo cuando sucede”, cerró el conductor al recordar a su abuela Conce.