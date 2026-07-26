El dolor de un famoso: “Iba a terapia para que me curen la homosexualidad”

Nicolás Maiques participó en el ciclo Almorzando con Juana donde repasó los momentos más complejos de su juventud vinculados a la discriminación. El actor compartió una experiencia ocurrida a muy temprana edad, cuando por exigencia de una autoridad educativa debió asistir a sesiones psicológicas.

Al respecto, relató que "A los cuatro años iba a terapia para que me curen la homosexualidad por pedido de la directora del jardín, que dijo que si yo no iba a terapia no entraba al jardín". Según su visión actual, el artista intentaba resguardar su bienestar emocional a pesar del entorno.

Explicó que "De chiquito yo me preguntaba por qué no me hundía tanto en el dolor y fue porque amo vivir, me encanta la vida y ser consciente de que estoy vivo. Tengo una mirada más amable de mi vida, como si fuera una película que me encantó".

El protagonista de diversas ficciones describió cómo convivían en él diferentes sensaciones frente a los maltratos externos. Maiques señaló que "Había dos Nicolás: el que seguía disfrutando de la vida y hacía como que eso no ocurría, y el que sufría porque eso pasaba, pero nunca llegaba a tocar fondo".

En ese sentido, diferenció su propia percepción de la mirada ajena. "De chico yo no era cruel conmigo mismo, eran crueles los demás con la homosexualidad, me decían de todo y yo fingía demencia", afirmó sobre aquellos años. La situación de hostilidad se mantuvo vigente durante todo su recorrido por las aulas. El actor detalló que "El bullying empezó desde primer grado de la primaria hasta quinto año de la secundaria, todos los días. En quinto año les grité a todos una sola vez. Yo tenía pánico de hablar del tema y censuré todo".

Al analizar su pasado, el artista reconoció la aparición de nuevas emociones vinculadas a su falta de reacción en aquel entonces. Manifestó que "Después tuve un odio retroactivo porque yo no me defendía". Sobre el rol de su familia en este proceso, destacó que sus padres eligieron no intervenir de forma invasiva. "Mi madre es psicóloga y mi padre es médico. Ellos me dijeron que quisieron respetar mis tiempos", comentó sobre el vínculo con sus progenitores.

La posibilidad de hablar con libertad sobre su identidad llegó al finalizar su etapa escolar. El actor recordó que "Empecé a hacerlo a los 19 años porque me enamoré. En ese momento tenía un amigo que estaba tan reprimido como yo y cuando le confesé mi amor me mandó a la mierda por el miedo que tenía".

Tiempo después de aquel primer rechazo, el artista volvió a contactar a esa persona para cerrar ese capítulo de su vida. "Lo llamé cuatro años después para insultarlo", confesó entre risas.

Para concluir su relato, Maiques dejó un mensaje sobre la importancia de valorar la propia existencia a pesar de las adversidades. El actor subrayó que "Aunque haya momentos de dolor, que te encante tu vida", cerrando así un testimonio que conmovió a los presentes en la mesa.