El dolor de una famosa por las secuelas de una cirugía estética que se hizo

Virginia Gallardo no pudo sumarse a la 47° Peregrinación Juvenil del Nordeste Argentino hacia la Basílica de Nuestra Señora de Itatí debido a intensos dolores en la cadera. La diputada y exbailarina había proyectado realizar este trayecto religioso desde el año pasado para cumplir una promesa personal, pero una caminata de prueba en la costanera de Corrientes confirmó que su estado físico no le permitía afrontar el extenso recorrido.

A través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, la funcionaria expuso su conmoción por no formar parte del evento que reunió a más de 400.000 personas durante el fin de semana. En su relato, Gallardo expresó: “Estoy un poco triste porque desde el año pasado que me prometí hacer la peregrinación a la virgen y me preparé para que eso suceda”.

La exbailarina explicó que intentó evaluar su resistencia con un trayecto previo antes de la convocatoria general. Respecto a esa prueba, señaló: “La semana pasada salí a caminar por nuestra costanera, que no es muy larga y sabemos que no es muy difícil de completar un ida y vuelta, pero me empezó a doler mucho la cadera”.

El origen de este malestar fue vinculado por la propia Gallardo a una intervención quirúrgica de glúteos a la que se sometió años atrás con Aníbal Lotocki. En relación con las secuelas de esa cirugía, la diputada afirmó: “Desde que pasé por mi intervención mi cuerpo, mi tiempo y mis condiciones cambiaron”.

A pesar de las complicaciones físicas, Gallardo remarcó que intenta adaptarse a sus nuevas posibilidades cotidianas. En ese sentido, la exbailarina manifestó: “Siempre traté de estar bien, y lo estoy, pero sé mis limitaciones y caminar mucho es una de ellas”.

La imposibilidad de acudir al santuario mariano no le impidió enviar un mensaje a los devotos que completaron el camino. Al observar la multitud de fieles en la Basílica de Nuestra Señora de Itatí, Gallardo aseguró: “Veo las imágenes de todos que con fe, fuerza, esperanza y convicción y me hubiera encantado estar ahí acompañándolos”.

Por último, la exbailarina confía en recuperarse para estar presente en las próximas ediciones de la convocatoria religiosa. Sobre su deseo a futuro, Gallardo sostuvo: “Algún día podré, voy a seguir intentándolo y me voy a seguir preparando para que pronto pueda peregrinar con ustedes junto a la casa de nuestra virgencita”. Además, acompañó la publicación con un texto donde escribió: “Hay algo que todavía no perdimos: SEGUIMOS TENIENDO UN LUGAR HACIA DONDE CAMINAR”.