El dolor de una famosa tras ser echada de su trabajo: “Me dolió la manera”

Karina Mazzocco volvió a la pantalla chica para participar en el programa La noche de Mirtha. Durante la cena, la conductora se refirió a su alejamiento de América TV tras la sorpresiva cancelación del ciclo A la tarde hace 60 días. Al analizar su paso por el canal, la animadora sostuvo que "Se terminó un capítulo. Estuve cinco años fantásticos y maravillosos".

El final del programa se produjo en un contexto de reestructuración solicitado por las autoridades de la señal, a pesar de que las mediciones de audiencia no alcanzaban las metas previstas. Mazzocco admitió que no tenía planeado abandonar su puesto por voluntad propia y afirmó que "Si esta decisión no la tomaba alguien, yo no la iba a toma". Esta pausa laboral le permitió dedicarse a sus afectos y realizar un viaje junto a su hijo, priorizando el tiempo familiar que suele postergarse por las exigencias del rubro.

Sin embargo, la forma en que se comunicó la desvinculación generó malestar en la profesional. Al respecto, la invitada remarcó que "Me dolió mucho la manera. Entiendo que es un negocio y que quienes dirigen toman decisiones. No estoy de acuerdo con la forma. Me hubiese gustado que me sentaran y me lo dijeran".

La conversación también abordó la polémica pública con Mariana Fabbiani. Sobre este conflicto, Mazzocco explicó que "Con Mariana pasó lo que pasó, lo que todo el mundo sabe. Debe haber sido un accidente". Además, la animadora comentó que su colega "Pidió disculpas y las recibí con mucha alegría, porque está muy bueno", dando por cerrado aquel desencuentro mediático.