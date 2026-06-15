El dolor de Ximena Capristo: su mamá murió mientras nacía su hijo

Ximena Capristo compartió detalles profundos sobre un periodo complejo que atravesó hace nueve años. En aquel entonces, la mediática vivía la llegada de su primer hijo, Félix, al mismo tiempo que enfrentaba la pérdida de su madre. Sobre sus inicios en el panelismo, la integrante de SQP relató que "Angel De Brito fue el primero que me dio la oportunidad de trabajar como panelista.

Recién había nacido mi bebé, Angel me llamó para un reemplazo de una angelita por dos meses y yo estaba recién parida y no quería dejar a Félix, mi hijo. También tenía propuestas de teatro pero no lo quería dejar al bebé a la noche. Tenía que salir a trabajar porque no estaba pasando un buen momento económico, mi mamá estaba muy enferma, pasando por un momento complicado de angustia y el que me salvó fue mi hijo".

La situación familiar de Capristo se había tornado crítica debido a una condición de salud prolongada. "Realmente fue así, y a Angel lo quiero mucho porque fue el primero que me dio la oportunidad de trabajar en un panel. Mi mamá estuvo enferma 10 años, pero los últimos cuatro fueron los peores. Mi vieja tuvo tres ACV en total, espaciados pero tres al fin y al cabo. Cuando se recuperaba de uno, volvía a suceder y necesitaba una asistencia permanente", explicó sobre el proceso que desgastó su cotidianeidad.

Durante su embarazo, la logística para cuidar a su progenitora implicaba un esfuerzo físico y emocional constante. La ex Gran Hermano recordó que "Tenía enfermeras 24 horas, porque era difícil sacarla de su casa y no quería irse a ningún lugar. Yo quería tenerla asistida en alguna clínica y que me diera un poco más de libertad. Estaba pasando por un embarazo y si bien el embarazo fue genial porque no tuve ninguna complicación, mi mamá se me caía todo el tiempo y yo con la panza a cuestas yendo y corriendo por ella desde mi casa de Tigre a su casa en Caballito todos los días. Incluso hasta dos o tres veces por día".

Ante la falta de una red de contención cercana, Capristo asumió la responsabilidad total de los cuidados médicos. Al respecto, señaló que "Nosotros no tenemos familia y tampoco quería andar molestando a alguna amiga para eso. No podés tampoco depender de la gente. Tenía a las enfermeras que a veces venían, a veces faltaban y yo lidié muchos años con toda esa situación. Después, superar la muerte de mi mamá fue muy difícil y por eso te digo que hoy me encuentro en un gran momento".

Finalmente, la panelista reflexionó sobre el impacto interno de aquel duelo que la acompañó durante casi una década. "Me encuentro en un equilibrio que durante muchísimos años me costó encontrar. Es más, pasé muchísimos años sin festejar mi cumple de la tristeza que llevaba. En realidad, la gente no se daba cuenta porque iba, trabajaba y hacía lo que tenía que hacer, pero no estaba feliz, por dentro me moría", concluyó sobre la etapa que marcó su vida.