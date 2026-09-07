El dolor del Turco Naim por la muerte de su papá: “Te fuiste para cuidarme”

El humorista Julio Mario Sibara, conocido popularmente como el Turco Naim, dedicó una publicación en su cuenta oficial de Instagram a su padre al cumplirse 10 meses de su fallecimiento. El mensaje estuvo acompañado por una fotografía tomada en un paisaje costero de acantilados donde se observa al hombre con abrigo oscuro y anteojos de sol. La postal expone un matiz reservado que dista del contenido habitual que suele difundir el comediante en los medios digitales.

En el texto cargado de emotividad, el actor expresó la vigencia del vínculo con su progenitor y escribió: "Parece mentira que haya pasado un mes. Te siento cerca, papi. Cada momento me estás guiando". Asimismo, reflexionó sobre el rol que le adjudica a su figura paterna al señalar: "Creo que te fuiste para estar directamente cuidándome. Siempre tuviste la palabra justa. Aun hoy cuando no estás, te pienso". El posteo registró en cuestión de pocas horas cientos de interacciones y decenas de mensajes de afecto de parte de la comunidad de usuarios.

Esta manifestación pública de duelo coincide con un período de alta visibilidad mediática para el artista en Argentina, en el cual abordó distintas facetas de su vida personal. Durante su participación en el programa PH, Podemos Hablar, emitido por Telefe bajo la conducción de Andy Kusnetzoff, hizo referencia al proceso de adaptación a la soltería tras disolverse en mayo de 2024 su relación de casi 20 años con Emilia Attias, madre de su hija Gina.

En dicho espacio televisivo el comediante apeló al humor para describir el cambio de rutina luego de la separación al comentar que "Es lindo estar en pareja... Cuando uno está casado magnifica la soltería. Decís, esa gente vive en Mónaco. Y después te das cuenta de que, cuando te quedás solo, ya no es Mónaco, es Berazategui". De igual manera profundizó sobre la dependencia que experimentaba durante la convivencia cotidiana al admitir: "Yo no sabía ni vestirme. Me vestía y decía, ¿estará bien como estoy vestido? Preguntaba y no había nadie a quien preguntarle. Hasta la ropa que me ponía le preguntaba".

Posteriormente señaló cómo logró recomponer su organización diaria tras el quiebre afectivo y manifestó: "Ahora estoy bien, tranquilísimo, bien encaminado. Tengo mis rutinas, que eso es lindo, te agarrás con tus rutinas, te levantás a la mañanita, soy papá soltero". Estas precisiones se sumaron a otras declaraciones brindadas en julio durante el ciclo Blender at Night conducido por José María Listorti. En esa oportunidad el actor repasó la presión social experimentada durante su matrimonio y relató que "El otro día me lo dijo un tipo, estoy contento de que te separaste. Le digo, ¿porque me ves mejor? No, porque te odiaba porque estabas con esa chica tan linda".

En la misma entrevista radial el artista detalló ciertos momentos incómodos sufridos durante eventos concurridos a causa de la popularidad de su entonces esposa. Respecto de esos episodios recordó: "Siempre había algún borracho tonto que se acercaba, se quería propasar y bueno, alguno se habrá ido con un par de cachetazos". La publicación efectuada para homenajear a su padre se produjo a pocos días de la difusión de aquellas entrevistas, sumando un plano íntimo a su presente.