El dolor por la tragedia aérea que conmocionó a San Juan atravesó instituciones, clubes, organismos y empresas. En medio de los tres días de duelo decretados en la provincia, distintas compañías y proyectos mineros se sumaron a las despedidas públicas con mensajes de acompañamiento para las familias de las víctimas.

Los comunicados recordaron especialmente la tarea de quienes dedicaron su vida a la seguridad, la protección civil, el rescate y el combate de incendios. El helicóptero se precipitó en una zona montañosa de Valle Fértil y sus siete ocupantes murieron en el lugar.

Las víctimas fueron Germán Videla, Rubén Castro, Jorge Carbajal, Carlos Heredia, Matías Valenzuela, Andrés Bosch y Rodrigo Aimeta. Sus muertes provocaron una conmoción que trascendió los límites provinciales y derivó en una extensa cadena de homenajes.

Minas Argentinas, operadora de la mina Gualcamayo, también expresó su pesar. "Honramos la memoria de quienes perdieron la vida mientras cumplían con su labor, poniendo su vocación, compromiso y valentía al servicio de la comunidad", manifestó la empresa. "Acompañamos con respeto y solidaridad a sus familias, seres queridos y compañeros en este momento de inmenso dolor".

Proyecto Altar definió a las víctimas como "personas que dedicaron su vida al servicio de la comunidad sanjuanina". "Expresamos nuestro respeto y solidaridad a sus familias y seres queridos en este difícil y doloroso momento", completó el proyecto minero en su publicación.

Los Azules lamentó profundamente la muerte de los integrantes de la comitiva y puso el foco en el impacto que el accidente representa para la provincia. "Este trágico accidente que provocó la pérdida de trabajadores dedicados al servicio público significa una pérdida irreparable para la provincia", expresó. El comunicado concluyó con el acompañamiento a familiares, seres queridos y compañeros.

Vicuña publicó un mensaje en el que recordó a cada uno de los ocupantes y destacó el vínculo que mantenían con el servicio público. "La pérdida de quienes dedicaron su vida al servicio y a la protección de la comunidad enluta profundamente a toda la provincia", expresó la compañía. Además, manifestó su acompañamiento con "respeto y pesar" hacia las familias, los seres queridos y las instituciones a las que pertenecían.

Veladero resaltó la trayectoria y el compromiso de los fallecidos. "Reconocemos y honramos el compromiso, la vocación de servicio y la dedicación de quienes trabajaron incansablemente por el bienestar y la protección de la comunidad", señalaron. El mensaje también incluyó las condolencias para las familias y allegados que atraviesan el duelo.

Los mensajes se sumaron a las despedidas difundidas por clubes deportivos, organismos públicos, municipios y distintas instituciones. En una provincia atravesada por el duelo, las publicaciones compartieron una misma idea: reconocer a quienes perdieron la vida mientras cumplían tareas vinculadas con la protección y el cuidado de la comunidad.