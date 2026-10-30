La tragedia ferroviaria ocurrida en España sumó una nueva víctima argentina. Este jueves 29 de octubre se confirmó la muerte de Agustín Randazzo, de 51 años, quien permanecía desaparecido desde el choque de dos trenes de alta velocidad en Toledo. Tras conocerse la noticia, su pareja publicó un emotivo mensaje en redes sociales para despedirlo.

“Las noticias son ciertas. Lamentablemente Agustín no se encuentra entre nosotros. Siento que les debía dicha información. Descansa en paz, mi amor. Te amo”, escribió el hombre en su cuenta de X, donde confirmó el fallecimiento.

La publicación generó numerosas muestras de afecto entre familiares, amigos y conocidos de Randazzo, quien llevaba más de dos décadas viviendo en España.

Una de sus amigas, Loreley Portas, compartió fotografías de distintos momentos que vivieron juntos y le dedicó unas palabras para recordar su amistad. “Tu risa. Tu amistad. Tu complicidad. Y cada sonrisa que me sacaste desde el primer momento hasta el último. Te amamos por siempre amigo”, expresó.

Otro de sus allegados, Walter Vázquez, recordó las reuniones que compartieron en Madrid y también manifestó su tristeza por la pérdida.

El reconocido diseñador Roberto Piazza, quien mantenía una amistad con Randazzo, se sumó a las despedidas. En diálogo con TN, contó que el argentino se había instalado en España hacía aproximadamente 25 años y destacó su trayectoria laboral y personal.

La búsqueda y la confirmación de su muerte

Randazzo viajaba en el vagón 8 de una de las formaciones involucradas en el accidente ocurrido el miércoles 28 de octubre. Desde ese momento, sus familiares intentaban obtener información sobre su paradero.

Ante la falta de respuestas oficiales, su hermano viajó a Madrid para presentar una denuncia formal y aportar muestras de ADN que permitieran avanzar con la identificación de las víctimas. Posteriormente, se trasladó a Toledo para recorrer los hospitales donde habían sido derivados los sobrevivientes.

Finalmente, durante la tarde del jueves, se confirmó que su cuerpo había sido encontrado.

Con su fallecimiento, Randazzo se convirtió en la primera víctima argentina confirmada del accidente ferroviario. En tanto, continúa la búsqueda de la sanjuanina Ana Martina Conte Grand, una podóloga que también viajaba en uno de los trenes. Si bien en un primer momento trascendió que había fallecido, posteriormente surgieron nuevas versiones que indican que permanece desaparecida, por lo que su situación aún no fue esclarecida.

Una tragedia que conmociona a España

El accidente ocurrió cerca de la estación de Urda, en la provincia de Toledo, cuando una formación de la empresa Renfe chocó contra un tren del operador privado Iryo que se encontraba detenido sobre las vías.

Según el balance difundido hasta el momento, el siniestro dejó al menos 64 muertos y 80 heridos, de los cuales 50 permanecían en estado grave.

Mientras España atraviesa jornadas de luto nacional, las autoridades continúan con las pericias para determinar las causas de la colisión. En paralelo, familiares y allegados de las víctimas mantienen sus pedidos de información y acompañamiento frente a las consecuencias de una de las tragedias ferroviarias más graves del país.