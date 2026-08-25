El doloroso mensaje de la abuela de Brisa tras su muerte: "Te amaré siempre"

Un siniestro de tránsito ocurrido en el centro de la capital de San Juan culminó en una tragedia que conmueve a los vecinos de la localidad de Chimbas. Brisa Gallardo, una joven de 20 años, falleció el lunes 24 de agosto a las 21:30 en el Hospital Rawson, donde permanecía internada en Terapia Intensiva tras haber protagonizado una fuerte colisión el viernes 21 de agosto. Ante esto, su abuela publicó un doloroso mensaje para despedirla.

Tras confirmarse el deceso de la joven, las redes sociales se llenaron de mensajes de dolor y condolencias. Nancy González, abuela de la víctima, expresó la profunda aflicción familiar a través de desgarradores escritos públicos.

Al despedir a la joven, la mujer manifestó: "Ya nada será igual mi princesa el dolor que siento es insoportable te amaré por siempre". En otra de sus publicaciones virtuales, donde se evidenció el vacío por la pérdida, volvió a escribir: "Vuela alto mi finfon fan siempre te amaré mi nieta adorada". Al cumplirse pocas horas del fallecimiento, la abuela reiteró en sus redes sociales: "Te amaré por siempre".

Cómo fue el accidente

El hecho se produjo cerca de las 16:30 en la intersección de avenida Ignacio de la Roza y calle Catamarca. Gallardo se desplazaba a bordo de una motocicleta Gilera 150 cc cuando, por motivos que la investigación judicial intenta esclarecer, fue embestida por una camioneta Peugeot 3008 conducida por un hombre de apellido Argüello.

A raíz del violento impacto, la conductora de la moto sufrió heridas de extrema gravedad que motivaron su urgente traslado e internación en el mencionado centro de salud.

Durante tres días, los allegados y amigos de la joven mantuvieron cadenas de oración y pedidos de acompañamiento virtual con la esperanza de que su salud evolucionara. Sin embargo, el cuadro clínico empeoró de manera irreversible el lunes por la noche.

La investigación penal preliminar continúa recolectando testimonios y peritajes para determinar con precisión las circunstancias y responsabilidades del fatal siniestro vial.