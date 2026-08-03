El doloroso mensaje de la hermana de Gemma Álvarez: "Horrible pesadilla"

El dolor tras el femicidio cometido en la zona de la Costanera, en Chimbas, continúa generando repercusiones en San Juan. En las últimas horas, la hermana de Gemma Álvarez publicó una despedida en sus redes sociales para recordar a la joven y expresar el impacto que causó su muerte en el entorno familiar.

A través de una serie de imágenes compartidas junto a la víctima, manifestó: "Me duele tu partida hermana, veo estas fotos y sigo creyendo que me voy a despertar de esta horrible pesadilla. Nos dejaste un vacío enorme, que no hay ni con qué llenarlo".

En la misma publicación, la familiar hizo referencia a los proyectos que la joven no pudo concretar y al momento personal que atravesaba antes del hecho. "Te voy a extrañar toda la vida. Es tan injusto lo que tuviste que vivir, justo cuando estabas empezando a vivir y sentir de nuevo. Te arrebataron de nuestro lado y no te dejaron cumplir todas esas metas y sueños que anhelabas tanto", agregó.

El mensaje finalizó con unas palabras de despedida dedicadas a la víctima: "Mi ángel. Sé que estás y siempre vas a estar con nosotras. Te amo para siempre".

El crimen ocurrió el jueves pasado en el departamento de Chimbas. Matías Ezequiel Marín fue señalado como el principal acusado y expareja de la víctima. Durante la audiencia de formalización realizada en Tribunales, el juez interviniente dictó 1 año de prisión preventiva para el imputado. La medida se mantendrá mientras avanza la investigación penal a cargo de la Justicia provincial para esclarecer la totalidad de los hechos.