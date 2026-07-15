La clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial 2026 dejó mucho más que una remontada inolvidable frente a Inglaterra. Cuando el árbitro marcó el final del partido y la euforia se apoderó del Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, se vivió una escena que reflejó el fuerte vínculo entre la Scaloneta y su gente.

Lejos de retirarse rápidamente al vestuario, los jugadores permanecieron varios minutos sobre el césped para compartir el festejo con los miles de argentinos que colmaron las tribunas. Del otro lado, los hinchas tampoco querían irse. El estadio se transformó en un solo abrazo entre el equipo y su público.

El cántico que empezó a jugar la final

En medio de la celebración, desde las tribunas comenzó a escucharse un canto que rápidamente se multiplicó por todo el estadio y terminó siendo acompañado por los propios futbolistas. "El domingo cueste lo que cueste... el domingo tenemos que ganar..."

La canción se repitió una y otra vez mientras los jugadores saludaban, aplaudían y devolvían el cariño de los hinchas. Lionel Messi, Lionel Scaloni y el resto del plantel compartieron ese momento de emoción con una marea celeste y blanca que convirtió la clasificación en una verdadera fiesta.

La imagen dejó en claro que la alegría por haber eliminado a Inglaterra ya empezaba a dar paso a una nueva ilusión: la final frente a España.

La ilusión de otra estrella

El próximo domingo, desde las 16, Argentina enfrentará a España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey con la posibilidad de defender el título conseguido en Qatar 2022 y alcanzar un histórico bicampeonato del mundo.

Por eso, el cántico que bajó desde las tribunas no celebraba únicamente el triunfo conseguido en Atlanta. También expresaba el deseo de millones de argentinos que ya comenzaron a vivir el partido más importante del Mundial.

La comunión entre jugadores e hinchas volvió a ser una de las grandes fortalezas de esta Selección. En cada abrazo, en cada aplauso y en cada estrofa quedó reflejada una misma ilusión: volver a ver a la Argentina en lo más alto del fútbol mundial.

Porque la semifinal ya quedó atrás. Ahora, todo un país canta por un solo objetivo: "El domingo cueste lo que cueste... el domingo tenemos que ganar".