Cada vez que la Selección argentina se cruzó con un equipo africano en una Copa del Mundo, el partido dejó alguna historia para recordar. Desde una de las derrotas más impactantes de su historia hasta clasificaciones agónicas y actuaciones memorables de Lionel Messi, los cruces frente a representantes de la Confederación Africana marcaron distintos capítulos mundialistas.

El primer antecedente ocurrió en el Mundial de Italia 1990 y fue un verdadero cimbronazo. Como vigente campeón del mundo, Argentina debutó frente a Camerún y cayó 1-0 en uno de los mayores batacazos en la historia del torneo. Aquel gol de François Omam-Biyik quedó grabado para siempre, aunque el equipo de Carlos Bilardo logró recuperarse y terminó llegando hasta la final.

A partir de ese golpe, la historia cambió por completo. La Albiceleste ganó todos los partidos mundialistas posteriores frente a selecciones africanas y construyó un dominio que ya lleva más de tres décadas.

El rival más frecuente fue Nigeria. Se enfrentaron en cinco Mundiales consecutivos y Argentina ganó los cinco encuentros. El primero fue en Estados Unidos 1994 (2-1) con un doblete de Claudio Caniggia. Luego llegaron los triunfos por 1-0 en Corea-Japón 2002 gracias al gol de Gabriel Batistuta y en Sudáfrica 2010 con un cabezazo de Gabriel Heinze.

En Brasil 2014 protagonizaron uno de los mejores partidos de la fase de grupos. Argentina se impuso 3-2 con dos goles de Lionel Messi y otro de Marcos Rojo para quedarse con el primer puesto del grupo.

El último cruce ante las "Águilas Verdes" fue en Rusia 2018. Aquella noche de San Petersburgo quedó marcada por el gol salvador de Rojo a pocos minutos del final, que selló el 2-1 y la clasificación del equipo dirigido por Jorge Sampaoli a los octavos de final.

Además de Nigeria, Argentina enfrentó a Costa de Marfil en Alemania 2006. Fue victoria por 2-1 en el debut gracias a los tantos de Hernán Crespo y Javier Saviola, en un partido muy exigente frente al equipo liderado por Didier Drogba.

En el Mundial 2026 también hubo un nuevo capítulo ante un representante africano. La Selección superó a Argelia por 3-0 en la fase de grupos con una actuación brillante de Messi, autor de los tres goles. Más tarde dejó en el camino a Cabo Verde por 3-2 en los dieciseisavos de final, ampliando aún más el dominio argentino frente a equipos del continente africano.

El historial completo de Argentina ante selecciones africanas en los Mundiales

Italia 1990: Camerún 1-0 Argentina.

Estados Unidos 1994: Argentina 2-1 Nigeria.

Corea-Japón 2002: Argentina 1-0 Nigeria.

Alemania 2006: Argentina 2-1 Costa de Marfil.

Sudáfrica 2010: Argentina 1-0 Nigeria.

Brasil 2014: Argentina 3-2 Nigeria.

Rusia 2018: Argentina 2-1 Nigeria.

Mundial 2026: Argentina 3-0 Argelia.

Mundial 2026: Argentina 3-2 Cabo Verde.

En total, Argentina disputó nueve partidos mundialistas frente a selecciones africanas. El balance es ampliamente favorable: ocho victorias y apenas una derrota, precisamente aquella histórica caída frente a Camerún en el debut de Italia 1990. Desde entonces, la Albiceleste convirtió este tipo de cruces en una de sus grandes fortalezas en la Copa del Mundo.