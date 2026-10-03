El drama de Benjamín Vicuña por sus hijos y apuntaron contra Mauro Icardi

El conflicto familiar entre Benjamín Vicuña, China Suárez y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo marcado por la angustia y las fuertes revelaciones mediáticas. Las versiones sobre el presente educativo de los pequeños encendieron las alarmas en el entorno del actor chileno, quien atraviesa momentos de profunda incertidumbre por el destino de Magnolia y Amancio.

Durante los últimos días trascendió que los menores habrían dejado de asistir al establecimiento educativo al que concurrían de manera habitual en la zona de Pilar. La decisión de trasladar el centro de estudios hacia el exterior durante la estadía de la actriz en Turquía se concretó sin el aval del padre, aunque las cuotas mensuales en el colegio local se continuaron abonando sin interrupciones.

La manera de actuar del deportista con sus propias hijas sirvió como antecedente para entender la situación actual de los niños. El periodista Santiago Riva Roy aportó detalles sobre el estado del artista y citó a un allegado directo quien le aseguró que "es cierto, las dos criaturas no están escolarizadas", remarcando que el actor se encuentra con la guardia baja ante todo lo sucedido.

La preocupación mayor radica en el cumplimiento del ciclo lectivo de la hija mayor del ex matrimonio, quien cursa el tercer nivel de la etapa primaria. De acuerdo a las palabras reveladas por el comunicador sobre el pensamiento del padre de los chicos, "Eugenia está irreconocible, totalmente manipulada por Mauro, pero ella está teniendo la vida que siempre quiso. Y Benja está resignado".

El estancamiento de las negociaciones de los adultos derivó en un escenario complejo para la vida social y pedagógica de los pequeños. En el programa de streaming donde se abordó el tema, Riva Roy acentuó la desesperación del artista tras la frase "Benjamín dice de Mauro que el tipo es un psicópata" y concluyó la exposición con otro dicho contundente de la fuente al señalar que "Benjamín siente que está viviendo una pesadilla".