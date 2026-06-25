El drama de La Bomba Tucumana: “Llegando a mi negocio, me robó un chico”

Gladys la Bomba Tucumana atravesó una experiencia de inseguridad este 24 de junio al ser víctima de un hecho delictivo en la vía pública. El conductor Ángel de Brito fue quien hizo pública la situación para proteger a los allegados de la cantante ante posibles intentos de fraude. El periodista advirtió que “Le robaron el celu, así que cuidado si reciben un mensaje de la Bomba” tras mantener contacto directo con la artista afectada por el incidente.

La intérprete logró comunicarse a través de un dispositivo móvil provisorio para explicar las consecuencias del asalto ocurrido durante las primeras horas del día. En su primer contacto, la mujer detalló que “Amigo, ¿cómo estás? Me robaron el celu. Te cuento por si respondiste, lo cambié por uno horrible por el momento y no veo los WhatsApp” sobre su estado de comunicación actual. El suceso se produjo mientras la figura se desplazaba hacia su lugar de trabajo habitual.

Al recordar la mecánica del robo, la protagonista manifestó que todo ocurrió “Llegando a mi negocio, me robó un chico que vendía servilletas. Cualquiera” evidenciando la sorpresa por el perfil de la persona que la abordó. Más allá de la sustracción del aparato, la mayor preocupación de la cantante radica en la pérdida total de su información personal. La artista confirmó que “Se me borró todo lo que tenía en el celu, perdí todos los chats” lo cual dificulta la recuperación de su actividad digital cotidiana.

Este suceso ocurre en un contexto de alertas similares reportadas por el entorno de la farándula, como el reciente hackeo sufrido por Carmen Barbieri, donde se utilizó su cuenta para pedir dinero a sus contactos. Por otro lado, el presentador de televisión Ángel de Brito también realizó recientemente un fuerte descargo contra Nico Occhiato al compararlo con las peores etapas de la historia argentina en el marco de sus últimas intervenciones mediáticas.