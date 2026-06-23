El drama de Marcelo Tinelli para ver a Argentina: “Nos cancelaron el vuelo dos veces”

Marcelo Tinelli llegó a Dallas para acompañar a la Selección Argentina en medio de un trayecto accidentado. El conductor de Infobae Mundial viajó junto a sus hijos Francisco y Lorenzo pero enfrentó diversos imprevistos que complicaron su arribo al estadio. Según relató, el periplo estuvo marcado por la falta de descanso y problemas logísticos severos.

Al hablar sobre las dificultades sufridas, el animador detalló que "Nos cancelaron el vuelo dos veces, suspendido, demorado, llegamos casi a las cinco de la mañana y dormimos una hora". A pesar del agotamiento acumulado, resaltó que "Es una sensación hermosa que uno siente como argentino". Para él, este tipo de eventos trascienden lo puramente deportivo porque "El fútbol siempre es familia, es una mesa".

Uno de los momentos más críticos ocurrió antes de salir hacia Dallas, cuando en Miami perdió pertenencias esenciales. El conductor explicó que "En el apuro me dejé una maleta que me regaló mi hija, de la marca de la selección. Me dejé los documentos, tarjeta de crédito, dinero". A pesar de intentar recuperar sus cosas, la tripulación del avión no le permitió descender, por lo que decidió continuar el viaje para no perderse el encuentro junto a sus hijos.

Al ingresar a las instalaciones bajo una temperatura de 33 grados, el protagonista de la historia reiteró su estado físico al decir que "No dormí nada". Al observar el ambiente festivo en las inmediaciones, comentó que "Está lleno de argentinos". También recordó su experiencia previa en las tribunas y manifestó que "El otro día nos tocó la popular, hoy quiero una mejor ubicación".

Para Tinelli, la presencia de Francisco y Lorenzo, sumada a la futura llegada de sus hijas Juana y Candelaria, es el motor de su travesía. "Me emociona mucho desde el momento en que uno viaja con todos los familiares, que sea como un ritual, que arranca justamente en la familia", expresó el comunicador. Finalmente, relató que los familiares de los jugadores se mostraron optimistas y reflexionó sobre la unión al afirmar que "Es la familia, el jugador de fútbol, el dirigente, el técnico, todos apoyando con un mismo objetivo".