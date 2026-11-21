Zoe Bogach sorprendió a toda su comunidad digital al confirmar finalmente que abandonó sus estudios universitarios y detallar la difícil situación personal que la llevó a tomar esa determinación. La exparticipante de Gran Hermano había iniciado la carrera de Ciencias de la Comunicación y solía compartir su entusiasmo académico con sus seguidores en las redes sociales. No obstante, tras pasar varias semanas sin realizar publicaciones vinculadas al estudio, las dudas comenzaron a crecer entre los usuarios.

Frente a la insistencia de quienes le preguntaban si había dejado de cursar, la joven decidió romper el silencio a través de sus plataformas. “No lo contaba por hacerme la misteriosa, sino porque no quería hablar del tema”, aclaró en un principio sobre su silencio previo. De este modo, dejó en claro que su ausencia de novedades académicas respondía a una necesidad de resguardo personal más que a una estrategia en el mundo virtual.

A continuación, detalló el complejo cuadro de salud en su entorno íntimo que frenó su cursada de manera abrupta. “Cuando estaba rindiendo los finales me dieron la noticia de que un familiar mío estaba enfermo. Ese día llamé a todos mis seres queridos llorando, desesperada”, relató sobre el momento exacto en que recibió el diagnóstico. El impacto emocional de aquella novedad afectó de inmediato su rendimiento en una etapa clave del calendario educativo.

A pesar del golpe anímico, intentó sostener su rutina y cumplir con las evaluaciones pendientes, pero la angustia terminó superándola por completo. “Al otro día fingí demencia. Intenté seguir con mi vida, pero el último examen lo rendí llorando”, confesó al recordar el esfuerzo que hizo para presentarse a mesa. Finalmente, la falta de foco la obligó a dar un paso al costado: “Me calmaron, pero ya no tenía la concentración para seguir leyendo apuntes. No podía. Decidí no rendir el último final”.

Por otra parte, la influencer aprovechó su descargo para cruzar a los detractores que la atacaron en internet y la tildaron de “burra” por haber pausado la facultad. “No tienen idea por todo lo que pasé”, sentenció con firmeza ante los comentarios agresivos recibidos en los últimos días. Además, respondió a las comparaciones con otras personas que atravesaron situaciones similares sin dejar de estudiar: “Muchos me dijeron que a pesar de tener un familiar enfermo siguieron con la carrera y la terminaron. Los admiro. Yo no pude y no significa que no vuelva”.

Hacia el cierre de su testimonio, dejó abierta la puerta para retomar la formación profesional en el futuro, aunque sin exigencias externas ni plazos fijos. “Por suerte no tengo la presión de ir sí o sí o de recibirme en un tiempo determinado. Si lo hago es porque realmente me gusta”, concluyó para llevar tranquilidad a quienes la apoyan incondicionalmente.