El drama que vivió Lola Latorre que mantuvo preocupada a toda su familia

Lola Latorre terminó su estadía de dos meses en Miami pero el regreso a Buenos Aires se vio afectado por una serie de imprevistos en el aeropuerto. La modelo permaneció en Florida por compromisos laborales vinculados al Mundial 2026 y para compartir tiempo con su novio Felipe Ossana quien reside allí. A través de un video en sus redes sociales la joven expresó "¿Quién se dignó a volver a Buenos Aires después de dos meses? Yo" antes de explicar las dificultades del viaje.

Los problemas comenzaron durante la noche de este 10 de agosto de 2026 cuando se detectaron fallas en la aeronave original. La influencer comentó que "Todavía no estoy en Buenos Aires porque tuve un percance en todo esto de la vuelta. Es como que Miami no quiere que yo me retire de acá" y agregó detalles sobre la logística del vuelo.

Según su relato "Mi vuelo salía a las ocho de la noche, pero hubo un desperfecto técnico en el avión. Nos tuvimos que bajar cuando ya estábamos instalados para subirnos a otro" lo que generó la primera demora importante de la jornada.

Sin embargo el cambio de avión no garantizó la partida inmediata debido a las condiciones climáticas en la zona. La modelo detalló que "Cuando llego a la puerta para subirme al otro avión, se empieza a demorar por tormenta eléctrica. Eso hizo que entrara agua al pasillo del nuevo avión" complicando el panorama para todos los pasajeros. Cerca del cierre de su reporte ella manifestó que "Son las 10 de la noche y espero que el avión salga" mientras aguardaba la autorización para despegar.

A pesar de los contratiempos y de despedirse de su pareja con quien se reencontrará en tres semanas la joven se mostró entusiasmada por retomar su agenda en el país. Al respecto aseguró que "Igual estoy contenta porque vuelvo, porque tengo que trabajar y quiero ver a mis amigas" sumando un deseo personal sobre sus mascotas al afirmar "Quiero ver a mis perros, los extraño y los amo tanto" para concluir su mensaje desde la terminal aérea.