Tres turistas argentinos relataron las dramáticas escenas que atravesaron durante el incendio que afectó al hotel de lujo Viva Wyndham Dominicus Beach, en Bayahíbe, República Dominicana, donde una turista italiana murió y alrededor de 1.700 huéspedes debieron ser evacuados de urgencia.

El fuego se desató durante la jornada del viernes y se propagó rápidamente por distintos sectores del complejo turístico. Las llamas alcanzaron grandes dimensiones y pudieron observarse desde distintos puntos de la zona costera, generando momentos de pánico entre los visitantes.

Entre los evacuados se encontraban varios argentinos oriundos de Córdoba. Una de ellas, identificada como Valentina, contó que observó el inicio del incendio mientras se encontraba en una terraza del hotel. Según su testimonio, las llamas habrían comenzado durante trabajos de mantenimiento en el techo del establecimiento.

La joven explicó que una chispa habría provocado el fuego y que la situación se agravó rápidamente debido a los materiales utilizados en la construcción. “Corrimos por nuestras vidas”, relató al describir la desesperación que vivieron cuando intentaron rescatar sus pertenencias antes de abandonar el lugar. También señaló que varios huéspedes perdieron documentación, equipaje y objetos personales durante la evacuación.

Las autoridades locales desplegaron un amplio operativo de emergencia para controlar el incendio y asistir a los turistas. Más de 1.600 personas fueron evacuadas mientras bomberos y equipos de rescate trabajaban para contener las llamas y evitar una tragedia aún mayor.

Las investigaciones continúan para determinar oficialmente el origen del siniestro y establecer las responsabilidades correspondientes. Mientras tanto, el episodio generó conmoción entre los turistas que se encontraban disfrutando de sus vacaciones en uno de los complejos más reconocidos del Caribe.