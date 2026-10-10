El entrenador de la Selección Argentina Sub 19 de hockey sobre patines, Esteban Ábalos, destacó el profesionalismo, el compromiso y las ganas de superación de sus jugadores después de conquistar la medalla de bronce en los World Skate Games Asunción 2026. Tras vencer 6 a 4 a Italia y asegurar el tercer puesto mundialista, el DT hizo un balance positivo de sus dirigidos, aunque reconoció que el objetivo inicial era conseguir el título.

“Me demostraron que los chicos son muy profesionales, realmente, y que tienen ganas de seguir, de mejorar y de crecer”, expresó Ábalosen diálogo con Maximiliano Maldonado, enviado especial de GRUPO HUARPE a Asunción,, al referirse a la experiencia compartida con el plantel argentino.

El entrenador aseguró que el campeonato le permitió seguir aprendiendo como formador y conocer el potencial de una generación que todavía tiene mucho recorrido por delante.

“Estoy contento, porque veo que hay mucho futuro en la Argentina”, afirmó.

El reconocimiento llegó después de una victoria exigente ante Italia, en la que Argentina debió sobreponerse a diferentes momentos adversos para quedarse con el último lugar del podio.

El mensaje para levantar a los jugadores

Ábalos reconoció que uno de sus mayores desafíos fue recuperar anímicamente al plantel después de la derrota ante España en semifinales, que dejó a la Argentina sin posibilidades de disputar el título.

“El objetivo hoy ya era ganar, ayer no se pudo, sabíamos que era difícil, anímicamente los chicos estaban golpeados”, explicó.

En ese contexto, el entrenador reveló qué les dijo a sus dirigidos antes de salir a disputar el partido por el tercer puesto: “La camiseta de la Selección Argentina no se pone todos los días”.

Ábalos buscó transmitirles que estaban ante una oportunidad irrepetible, no solamente por el Mundial, sino también porque el encuentro significaba el cierre de una etapa compartida. “Hoy es el último partido de una etapa de su vida, que es un Mundial Sub-19, que no vuelve nunca más”, reflexionó.

El DT explicó que les pidió disfrutar de ese momento, competir y respetar la camiseta, sin olvidar el esfuerzo de las familias y de todas las personas que hicieron posible la participación argentina.

La alegría del bronce y la bronca por el título

Pese a la satisfacción por terminar en el podio, Ábalos no ocultó que la expectativa era mayor. “Vinimos a ser campeones, y no somos campeones, y no estamos jugando la final”, reconoció.

Sin embargo, sostuvo que el resultado debía analizarse con una mirada más amplia, teniendo en cuenta la exigencia de los rivales y el nivel de competencia.

“A veces se gana, a veces se pierde, lo importante es que estuvimos al primer nivel”, afirmó.

Sobre el triunfo ante Italia, el entrenador destacó especialmente la personalidad de sus jugadores para sacar adelante un encuentro que tuvo momentos de enorme tensión.

“Hoy demostramos que tenemos más carácter”, aseguró, aunque también manifestó su malestar con algunas decisiones arbitrales.

La Argentina no consiguió el título que había ido a buscar a Paraguay, pero Ábalos se despidió con una medalla y una certeza: el plantel respondió con compromiso hasta el último partido.

Para el entrenador, ese profesionalismo y las ganas de seguir creciendo representan uno de los mayores premios que dejó la experiencia mundialista.