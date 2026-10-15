La Selección argentina senior de hockey sobre patines venció por 4 a 1 a Italia en los cuartos de final de los World Skate Games, que se disputan en Asunción, Paraguay. Con este resultado, el conjunto albiceleste se clasificó a las semifinales y espera por el ganador del cruce entre España y Chile.

Tras el triunfo, el entrenador José Luis Páez habló con DIARIO HUARPE y analizó el rendimiento del equipo. El técnico destacó que el plantel necesita encontrar su mejor versión a medida que avanza la competencia y aseguró que mantuvo la tranquilidad antes del partido.

“Desde el primer partido normalmente el ansia es nuestra propia enemiga. Nos vamos a ir encontrando durante el Mundial, siempre lo dije”, explicó Páez.

El entrenador sostuvo que esa situación es habitual en el seleccionado argentino y que no le generó preocupación de cara al cruce ante Italia. “A la Argentina le ha sucedido siempre esto. Con lo cual he tenido absoluta tranquilidad en este partido”, afirmó.

Páez destacó la confianza en el plantel

El técnico también remarcó la importancia del trabajo colectivo y valoró el compromiso de los jugadores y de su equipo de colaboradores.

“Y además mucha fe, mucha fe en mis jugadores. En mi cuerpo técnico, que realmente son impresionantes”, expresó.

En ese sentido, Páez resaltó el aporte del grupo en el desarrollo del torneo. “Todo lo han hecho ellos, todo lo que sucede acá también es mucho por parte de ellos”, agregó.

Sobre el partido frente a Italia, el entrenador reconoció que esperaban un rival complicado, aunque aseguró que llegó al encuentro con confianza en sus dirigidos. “Sinceramente, muy tranquilo hoy. Sabíamos que era un rival difícil”, señaló.

La crítica de Páez a la organización

Además del análisis deportivo, el entrenador cuestionó las condiciones en las que se desarrolla la competencia en Paraguay. Páez hizo referencia a los horarios y a otros aspectos de la organización, y expresó su malestar durante la entrevista.

“Si juega a las 8 de la mañana le va a salir bien. Porque lamentablemente es vergonzoso todo esto que está sucediendo acá”, manifestó.

Argentina espera rival para las semifinales

Con la victoria por 4 a 1, la Selección argentina avanzó a la llave de semifinales. Su próximo rival será el ganador del enfrentamiento entre España y Chile.

El partido está previsto para este viernes, con un horario tentativo de las 20, aunque todavía no fue confirmado oficialmente. La albiceleste buscará mantener el rendimiento mostrado ante Italia para avanzar a la definición del torneo.