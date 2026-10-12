“Estamos al 80% y con expectativas muy grandes”, así definió el DT José Luis Páez sobre el estado actual de la Selección Argentina Senior para iniciar el Mundial de Hockey sobre Patines.

En diálogo con DIARIO HUARPE y a pocos minutos de comenzar con el sueño mundialista, el entrenador analizó cómo viene este certamen internacional y la moral del equipo. Valoró el exigente trabajo de preparación en Europa y San Juan, y remarcó la mentalidad ganadora con la que afrontan el torneo.

En la antesala del debut, Páez, fue contundente: “tenemos que hacer un buen partido e intentar saber dónde estamos para el resto del mundial”. Según detalló, esta progresión forma parte de la planificación planificada para cualquier cita ecuménica: “Siempre se comienza un 80%. No hay forma de que vos llegues a un mundial al 100% y durante un mundial te sobrepases y bajes a un 80%. Normalmente se trabaja para un 70 u 80% para durante el mundial generar el 20 restante”.

El balance de la preparación y el respaldo institucional Al evaluar los entrenamientos previos realizados tanto en Europa como en San Juan, el entrenador destacó el excelente marco de apoyo recibido. En este sentido, reconoció el respaldo del gobierno sanjuanino y el trabajo constante del Comité Nacional en la logística y organización.

Asimismo, Páez se refirió a las dificultades lógicas del deporte y a la necesidad de adaptarse a diferentes escenarios: “Venimos a adaptarnos a una pista que resbala, a una pista que se agarra, venimos a adaptarnos a todo. Lamentablemente somos jugadores de hockey y por ende tenemos que representar a nuestro país de la mejor forma”. Asimismo, subrayó que los errores forman parte del aprendizaje colectivo y que de ellos siempre se sale adelante para potenciar al grupo.

Finalmente, el entrenador envió un mensaje de agradecimiento al público y pidió mantener la calma y la fe de cara a los exigentes compromisos que se vienen en el campeonato: “Esperemos, si Dios y la Virgencita quiere, que toda Argentina nos esté siguiendo en este momento, y San Juan sobre todo, Mendoza, que nos den ese pequeño rezo para nosotros de ánimo, de hincha que son, y de apoyo más que nada, porque la fe sin fe a ningún lado se puede”.