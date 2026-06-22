El DT de Austria reveló las debilidades de Argentina y contó cómo ganarle

En la antesala del cruce por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026, el entrenador de Austria, Ralf Rangnick, compartió sus sensaciones en el estadio AT&T de Arlington. Pese al favoritismo del campeón del mundo, el técnico alemán se mostró ilusionado con la posibilidad de sumar puntos.

El conductor del equipo europeo analizó que "si es por el algoritmo, probablemente diga que no vamos a ganar, de ninguna manera. Tenemos todo en contra, pero podemos ganar. Esto es un deporte de equipo y, si jugamos con valentía y solidez, podemos tener éxito. Argentina tiene un nivel excelso, pero lo importante es lo que hagamos nosotros".

Para Rangnick, el desafío del lunes requiere de una concentración absoluta y un despliegue físico sin fisuras. En ese sentido, fue tajante al afirmar que "tenemos que ofrecer el mejor rendimiento de mi etapa como entrenador" y añadió que "podemos conseguir la victoria o un empate".

Al ser consultado sobre la figura de Lionel Messi, quien llega tras marcar tres goles en el debut, el entrenador no escatimó en elogios. El alemán definió al capitán argentino como "un jugador extraordinario y sensacional, además de uno de los mejores de la historia. Es obvio que Argentina es mucho más que él, pero es el guía de un grupo de grandes jugadores".

Respecto a la estrategia para intentar neutralizar al conjunto de Lionel Scaloni, el seleccionador reveló que el estudio del rival fue exhaustivo, aunque reconoció la dificultad de encontrar grietas en el funcionamiento albiceleste.

Al respecto detalló que "las debilidades de Argentina se resumen fácilmente. Descubrimos pocas, si acaso alguna. Tienen al mejor jugador de todos los tiempos en sus filas. Quieren tener mucha posesión, pero estamos muy bien preparados para eso. Tenemos que estar muy atentos, anticiparnos muy bien y no dejarnos sorprender".

Junto al entrenador estuvo presente Marcel Sabitzer, figura del Borussia Dortmund, quien vivirá una jornada especial en territorio estadounidense. El mediocampista destacó la relevancia del compromiso al manifestar que "en mi partido número 100 con la selección, tengo el privilegio de jugar en un escenario como este, ante miles de espectadores y frente a un rival sensacional como Argentina. Me he preparado para rendir en mi selección en partidos como estos".