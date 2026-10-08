La despedida de Lionel Messi de la Selección argentina dejó una situación inesperada después del partido. El entrenador de Benín, Gernot Rohr, cuestionó el operativo de seguridad dispuesto en el Monumental y aseguró que sus jugadores no pudieron acercarse al capitán argentino para sacarse una foto o intercambiar camisetas.

Argentina derrotó 3-0 a Benín en el último partido de Messi con la camiseta albiceleste. El encuentro estuvo acompañado por homenajes, shows y una multitud que colmó el estadio para despedir al máximo referente de la Selección.

Sin embargo, para la delegación africana el cierre tuvo un sabor diferente. Según relató Rohr en una entrevista con la radio francesa RMC, sus futbolistas tenían la intención de conservar un recuerdo de una jornada que consideraban histórica.

“Fue muy difícil. Lo intentamos”, expresó el entrenador al referirse a los intentos de sus dirigidos.

No pudieron acercarse a Messi

Rohr sostuvo que sus jugadores llevaron camisetas con la intención de intercambiarlas con futbolistas argentinos, pero que las restricciones de seguridad impidieron cualquier acercamiento.

Según su relato, tampoco pudieron ingresar al túnel ni acercarse a los vestuarios. “No nos dieron nada. Ni una foto con Messi, ni una camiseta”, afirmó el técnico alemán.

La situación se produjo mientras el plantel argentino celebraba la victoria y Messi se despedía del público después de su último encuentro con la Selección.

Para los futbolistas de Benín, la posibilidad de conseguir una fotografía o una camiseta tenía un significado especial, ya que se trataba de compartir cancha con una de las máximas figuras de la historia del fútbol.

Un recuerdo que sí pudo conseguir Rohr

A pesar de la frustración de sus jugadores, el propio Rohr consiguió llevarse un recuerdo relacionado con Messi.

El entrenador conservaba una camiseta que había recibido después del Mundial de Rusia 2018, cuando dirigía a Nigeria y enfrentó a la Argentina. Según contó, Messi había firmado aquella camiseta y luego se la devolvió.

Esta vez, Rohr se la entregó a Lionel Scaloni para que pudiera volver a conseguir la firma del capitán argentino. El entrenador de Benín logró así llevarse un recuerdo de Messi, aunque no de la manera que esperaba su delegación.

Más allá de la polémica

Pese a su crítica, Rohr destacó la importancia que tuvo el partido para Benín. Consideró que enfrentarse con Argentina en el Monumental y ser parte de la despedida de Messi representó una experiencia de enorme valor para sus futbolistas.

El entrenador también remarcó que el resultado deportivo no era lo principal para su equipo y que el encuentro servía para que sus jugadores jóvenes adquirieran una experiencia internacional difícil de imaginar.

La Selección argentina, por su parte, cerró la jornada con un triunfo 3-0 gracias a los goles de Nicolás Otamendi, Lionel Messi y Nico Paz, en una noche que marcó el final de la etapa de Messi con la camiseta albiceleste.