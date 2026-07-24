La victoria de Lanús por 2 a 0 sobre Cienciano, en el partido de ida de los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana, quedó rápidamente opacada por un hecho extrafutbolístico. El entrenador del conjunto peruano, Horacio Melgarejo, protagonizó una conferencia de prensa que generó un fuerte repudio por una serie de comentarios considerados machistas.

Al analizar el rendimiento de su equipo, el técnico argentino cuestionó la actitud de sus futbolistas con una comparación que desató la polémica. "Esta clase de partido tenemos que jugarlo con los dientes apretados. Los tacos altos hay que dejarlos para la discoteca", comenzó diciendo.

Sin embargo, la frase que más repercusión tuvo llegó segundos después. "Tacos altos, para las quinceañeras; acá hay que meterse zapatos de mujer, pero con tacos de aluminio", expresó Melgarejo al intentar graficar cómo debía afrontar su equipo un compromiso internacional.

Las declaraciones se viralizaron rápidamente en redes sociales, donde usuarios, periodistas e hinchas cuestionaron el tono despectivo y estereotipado utilizado por el entrenador. La controversia terminó desplazando el análisis deportivo del encuentro y colocó al DT en el centro de las críticas.

En el plano futbolístico, Lanús sacó una ventaja importante al imponerse por 2 a 0 como local y llegará con mayor tranquilidad al partido de vuelta, mientras que Cienciano buscará revertir la serie en Perú en medio del revuelo provocado por las declaraciones de su entrenador.