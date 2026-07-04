La eliminación de Corea del Sur en la fase de grupos del Mundial 2026 tuvo consecuencias inmediatas para el cuerpo técnico. Días después de la despedida del torneo, el entrenador Hong Myung-bo presentó su renuncia y, posteriormente, abandonó el país luego de denunciar un clima de amenazas y hostilidad.

El exseleccionador comunicó su decisión mediante un mensaje dirigido a los simpatizantes del equipo nacional. "A todo el pueblo coreano que ama y apoya a nuestra selección nacional, me gustaría ofrecer una genuina disculpa. Quiero anunciar este día que dejo el cargo de entrenador de la selección nacional", expresó en el comunicado.

La salida del técnico se produjo en un contexto de fuertes cuestionamientos por el rendimiento del equipo durante la Copa del Mundo. Corea del Sur no logró superar la fase de grupos y quedó eliminada antes de los cruces de eliminación directa.

Las críticas no se limitaron al ámbito deportivo. El presidente surcoreano, Lee Jae-myung, cuestionó públicamente la conducción del seleccionado con una declaración que tuvo amplia repercusión. "Si se designa como líder a una persona incapaz, el desenlace es tan predecible como el fuego", afirmó.

Tras esas declaraciones, las críticas hacia Hong Myung-bo se multiplicaron en distintos sectores. A su regreso al país, el entrenador fue recibido bajo un fuerte operativo de seguridad, acompañado por efectivos policiales, mientras un grupo de hinchas se manifestó con carteles en su contra en el aeropuerto.

Con el paso de los días, la situación se agravó. Según trascendió, el entrenador continuó recibiendo amenazas, por lo que decidió abandonar Corea del Sur. Su salida fue registrada por cámaras de la cadena MBC, que lo captaron intentando evitar ser reconocido, con un tapabocas y una gorra cubriendo gran parte de su rostro.

De esa manera, la participación de Corea del Sur en el Mundial 2026 concluyó con una profunda crisis institucional y deportiva, marcada por la salida de su entrenador y por un clima de tensión que terminó obligándolo a dejar el país tras su renuncia.