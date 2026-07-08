El DT de Egipto increpó a Scaloni tras ser eliminado por Argentina

La clasificación de la Selección Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 quedó marcada por una serie de incidentes en los minutos finales del encuentro. El triunfo por tres a dos ante Egipto desató el enojo del entrenador Hossam Hassan, quien apuntó contra el equipo nacional, el árbitro Francois Letexier y la propia FIFA. Durante el juego, las tensiones fueron visibles cuando un ayudante resultó expulsado por provocar a Alexis Mac Allister e Ibrahim Hassan realizó gestos con los brazos cruzados hacia Lionel Messi.

La situación más crítica se registró en un video publicado por el usuario @EngAmr2000 en la red social X. En las imágenes se observa a Lionel Scaloni caminando hacia los vestuarios cuando se cruza con un grupo de integrantes de la delegación africana.

Tras apartar a Ibrahim para poder pasar, Hossam Hassan se dio vuelta para gritarle y lo siguió durante varios metros con frases poco amistosas. Aunque la grabación se interrumpe cuando parecían quedar cara a cara, ambos aparecieron luego en público sin lesiones.

En la conferencia de prensa posterior, el técnico egipcio no ocultó su malestar por el resultado y el desempeño del arbitraje. Hassan cuestionó directamente la integridad del encuentro al asegurar que se trató de "un partido claramente arreglado".

Este enfrentamiento también ingresó en la historia del torneo debido a que Enzo Fernández marcó el gol número 3000 en la trayectoria de los Mundiales. Ahora, Argentina regresó a Kansas para preparar el partido frente a Suiza en la siguiente instancia de la competencia.