A horas de disputar la final de la Copa Libertadores 2026 frente a Palmeiras, el entrenador de Estudiantes de La Plata, Alexander Medina, destacó el acompañamiento de los miles de hinchas que viajaron a Uruguay para alentar al equipo. "Todos los mensajes de aliento y todas las muestras de cariño son combustible puro para estos partidos", expresó el técnico uruguayo.

Durante una conferencia de prensa previa al encuentro, el entrenador valoró especialmente a los simpatizantes que llegaron a Montevideo, incluso a aquellos que no consiguieron entradas para ingresar al estadio Centenario. La movilización de los hinchas generó una gran expectativa en la ciudad uruguaya.

La ilusión de repetir la historia en el Centenario

La final tendrá un condimento especial para Estudiantes: se disputará en el mismo escenario donde consiguió su primera Copa Libertadores, en 1968, precisamente frente a Palmeiras.

Al recordar aquella consagración y la posibilidad de volver a celebrar en el mismo estadio, Medina manifestó: "Venir a este lugar es reconfortante. Ojalá se repita con el mismo final".

Además, el entrenador destacó la confianza que tiene en sus futbolistas y el trabajo realizado durante la preparación. "Creo mucho en nuestro equipo, en nuestros futbolistas. Ahora lo que toca es tratar que llegue el partido y llevar a cabo todo lo que trabajamos", sostuvo.

Medina habló de la presión de jugar una final

El técnico también se refirió a la responsabilidad de disputar una definición continental y aseguró que el plantel busca disfrutar la oportunidad, en lugar de vivirla como una presión. "Presión en este tipo de partidos obviamente que no hay, por lo menos para mí o para nosotros. Creo que es una satisfacción y un orgullo estar acá primero", explicó.

En esa misma línea, remarcó que ambos equipos buscarán quedarse con el título por su historia y presente. También consideró que Estudiantes hizo los méritos necesarios para alcanzar la definición.

Cuándo juegan Estudiantes y Palmeiras

La final de la Copa Libertadores se disputará este sábado 28 de noviembre, desde las 17, en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.

El encuentro definirá al campeón de la edición 2026 del máximo torneo continental.