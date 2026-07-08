El entrenador de la Selección de Francia, Didier Deschamps, se refirió a la designación del árbitro argentino Facundo Tello para el partido de cuartos de final frente a Marruecos. En la conferencia de prensa previa al encuentro, el técnico evitó cuestionar la decisión de la FIFA y expresó su confianza en el trabajo del equipo arbitral.

Consultado sobre la presencia de Tello como juez principal y de Hernán Mastrángelo en el VAR, Deschamps respondió: "Espero que el señor Tello y sus asistentes sean mañana tan buenos como el señor Letexier y sus asistentes, que arbitraron otro partido".

El entrenador francés hizo referencia al arbitraje de François Letexier en el encuentro entre Argentina y Egipto, un partido que terminó envuelto en polémica luego de las críticas de la Asociación Egipcia de Fútbol y de algunos jugadores del seleccionado africano.

Deschamps sostuvo que las decisiones arbitrales siempre pueden generar diferentes interpretaciones, aunque remarcó que prefiere confiar en quienes son designados para impartir justicia.

"Considero a Marruecos mi rival. No voy a considerar al árbitro un rival", afirmó el técnico, quien agregó que el objetivo de los jueces es garantizar que las reglas del juego se apliquen de la manera más justa posible.

El partido entre Francia y Marruecos se disputará este jueves desde las 17 (hora argentina) en el Boston Stadium y definirá a uno de los semifinalistas del Mundial 2026.

Mientras tanto, el encuentro entre Argentina y Egipto sigue generando repercusiones. La federación egipcia presentó una protesta formal ante la FIFA por el desempeño del árbitro Letexier y del VAR, mientras que el delantero Mostafa Ziko cuestionó públicamente las decisiones adoptadas durante el partido.

Francia buscará ahora avanzar a las semifinales frente a un seleccionado marroquí al que Deschamps definió como un rival "competitivo" y con futbolistas de gran nivel.